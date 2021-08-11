https://ria.ru/20210811/kuzbass-1745333379.html

Житель Кузбасса, удерживавший двух женщин в подполе, получил условный срок

Житель Кузбасса, удерживавший двух женщин в подполе, получил условный срок - РИА Новости, 11.08.2021

Житель Кузбасса, удерживавший двух женщин в подполе, получил условный срок

Житель Яшкинского района Кемеровской области, удерживавший двух женщин в подполье, получил 2 года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:55

2021-08-11T13:55

2021-08-11T13:55

происшествия

кемеровская область

яшкинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 11 авг - РИА Новости. Житель Яшкинского района Кемеровской области, удерживавший двух женщин в подполье, получил 2 года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года осужденный употреблял спиртное с 45-ти и 34-летней женщинами у одной из них дома. Во время застолья он высказал хозяйке и ее подруге претензии, что они выпивают без него. Чтобы "проучить" женщин, он по очереди заставлял их залезать в подпол, где некоторое время удерживал, лишая возможности выйти. Одна из потерпевших успела взять свой телефон и позвонить в полицию. Ее освободили прибывшие сотрудники полиции. Отмечается, что злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210521/arest-1733409427.html

кемеровская область

яшкинский район

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происшествия, кемеровская область, яшкинский район, следственный комитет россии (ск рф)