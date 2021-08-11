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Мишустин поручил представить предложения по налоговому режиму на Курилах
Мишустин поручил представить предложения по налоговому режиму на Курилах - РИА Новости, 11.08.2021
Мишустин поручил представить предложения по налоговому режиму на Курилах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курилах,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:04
2021-08-11T09:04
экономика
сахалинская область
правительство рф
курильские острова
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курилах, сообщает пресс-служба кабмина."Отдельное поручение касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идёт о введении особого налогового режима на территории Курильских островов", - говорится в сообщении.Отмечается, что планируется освободить организации на Курилах от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Также предлагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%."Согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах должны представить в правительство Минфин, Минвостокразвития, Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области. Срок – до 1 сентября", - добавляется пресс-служба правительства.
https://ria.ru/20210731/kurily-1743692346.html
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экономика, сахалинская область, правительство рф, курильские острова, михаил мишустин, россия
09:04 11.08.2021
 
Мишустин поручил представить предложения по налоговому режиму на Курилах

Премьер Мишустин поручил представить предложения по созданию особого налогового режима на Курилах

© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Анто Денисов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 сентября представить согласованные предложения по созданию особого налогового режима на Курилах, сообщает пресс-служба кабмина.
"Отдельное поручение касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идёт о введении особого налогового режима на территории Курильских островов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что планируется освободить организации на Курилах от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Также предлагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.
"Согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах должны представить в правительство Минфин, Минвостокразвития, Минэкономразвития совместно с правительством Сахалинской области. Срок – до 1 сентября", - добавляется пресс-служба правительства.
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ЭкономикаСахалинская областьПравительство РФКурильские островаМихаил МишустинРоссия
 
 
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