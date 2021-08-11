https://ria.ru/20210811/kuomo-1745405478.html

Заместитель губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место

Заместитель губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место - РИА Новости, 11.08.2021

Заместитель губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место

Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила, что уходящий в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах глава штата Эндрю Куомо обещал... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T21:40

2021-08-11T21:40

2021-08-11T21:50

в мире

сша

нью-йорк (город)

джо байден

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила, что уходящий в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах глава штата Эндрю Куомо обещал "гладкую передачу власти".Трансляцию встречи с журналистами вели американские телеканалы.Хокул заявила, что ситуация хоть и неожиданная, но она была готова к этому дню. "Вскоре люди узнают, что мой стиль работы - выслушать сначала, а потом предпринимать действия", - сказала она.Куомо накануне объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений. Проведенное прокуратурой штата расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал. Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявляет, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. В ходе выступления он извинился перед женщинами.К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы США от Нью-Йорка, а законодатели штата начали подготовку к процедуре импичмента.

https://ria.ru/20210803/mer-1744246129.html

сша

нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нэнси пелоси