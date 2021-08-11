https://ria.ru/20210811/kuomo-1745405478.html
Заместитель губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место
Заместитель губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место - РИА Новости, 11.08.2021
Заместитель губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место
Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила, что уходящий в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах глава штата Эндрю Куомо обещал... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:40
2021-08-11T21:40
2021-08-11T21:50
в мире
сша
нью-йорк (город)
джо байден
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149606/70/1496067090_0:33:5260:2992_1920x0_80_0_0_d12173aa9df79c76b05e270447be9635.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила, что уходящий в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах глава штата Эндрю Куомо обещал "гладкую передачу власти".Трансляцию встречи с журналистами вели американские телеканалы.Хокул заявила, что ситуация хоть и неожиданная, но она была готова к этому дню. "Вскоре люди узнают, что мой стиль работы - выслушать сначала, а потом предпринимать действия", - сказала она.Куомо накануне объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений. Проведенное прокуратурой штата расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал. Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявляет, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. В ходе выступления он извинился перед женщинами.К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы США от Нью-Йорка, а законодатели штата начали подготовку к процедуре импичмента.
https://ria.ru/20210803/mer-1744246129.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149606/70/1496067090_584:0:5260:3507_1920x0_80_0_0_50a120d84fad6a3c1b6def2d15b58843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нэнси пелоси
21:40 11.08.2021 (обновлено: 21:50 11.08.2021)
Заместитель губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место
Заместитель уходящего в отставку губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место
ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости.
Заместитель губернатора Нью-Йорка
Кэти Хокул сообщила, что уходящий в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах глава штата Эндрю Куомо
обещал "гладкую передачу власти".
"Я разговаривала с губернатором Куомо, он окажет полную поддержку для гладкой передачи власти", - сказала Хокул на пресс-конференции в Олбани - столице штата.
Трансляцию встречи с журналистами вели американские телеканалы.
Хокул заявила, что ситуация хоть и неожиданная, но она была готова к этому дню. "Вскоре люди узнают, что мой стиль работы - выслушать сначала, а потом предпринимать действия", - сказала она.
Куомо накануне объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений. Проведенное прокуратурой штата расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал. Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявляет, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. В ходе выступления он извинился перед женщинами.
К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден
, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси
, сенаторы США от Нью-Йорка, а законодатели штата начали подготовку к процедуре импичмента.