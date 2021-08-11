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Заместитель губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место
Заместитель губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место - РИА Новости, 11.08.2021
Заместитель губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место
Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила, что уходящий в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах глава штата Эндрю Куомо обещал... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T21:40
2021-08-11T21:50
в мире
сша
нью-йорк (город)
джо байден
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила, что уходящий в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах глава штата Эндрю Куомо обещал "гладкую передачу власти".Трансляцию встречи с журналистами вели американские телеканалы.Хокул заявила, что ситуация хоть и неожиданная, но она была готова к этому дню. "Вскоре люди узнают, что мой стиль работы - выслушать сначала, а потом предпринимать действия", - сказала она.Куомо накануне объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений. Проведенное прокуратурой штата расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал. Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявляет, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. В ходе выступления он извинился перед женщинами.К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы США от Нью-Йорка, а законодатели штата начали подготовку к процедуре импичмента.
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в мире, сша, нью-йорк (город), джо байден, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), нэнси пелоси
21:40 11.08.2021 (обновлено: 21:50 11.08.2021)
 
Заместитель губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место

Заместитель уходящего в отставку губернатора Нью-Йорка заявила о готовности занять его место

© AP Photo / Mary AltafferГубернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Заместитель губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила, что уходящий в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах глава штата Эндрю Куомо обещал "гладкую передачу власти".
"Я разговаривала с губернатором Куомо, он окажет полную поддержку для гладкой передачи власти", - сказала Хокул на пресс-конференции в Олбани - столице штата.
Трансляцию встречи с журналистами вели американские телеканалы.
Хокул заявила, что ситуация хоть и неожиданная, но она была готова к этому дню. "Вскоре люди узнают, что мой стиль работы - выслушать сначала, а потом предпринимать действия", - сказала она.
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3 августа, 21:06
Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата уйти в отставку
Куомо накануне объявил, что через две недели уйдет в отставку на фоне обвинений. Проведенное прокуратурой штата расследование показало, что объектами домогательств со стороны Куомо стали 11 женщин, включая его непосредственных подчиненных, которых губернатор целовал, обнимал и трогал. Не оспаривая утверждения потерпевших, Куомо заявляет, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. В ходе выступления он извинился перед женщинами.
К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы США от Нью-Йорка, а законодатели штата начали подготовку к процедуре импичмента.
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Джо БайденЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нэнси Пелоси
 
 
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