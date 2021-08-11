https://ria.ru/20210811/kuntsevich-1745336772.html

Умер глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич

Умер глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич - РИА Новости, 11.08.2021

Умер глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич

Глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер в Екатеринбурге на 75-м году жизни, сообщила РИА Новости журналист Наталья Варсегова. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:20

2021-08-11T14:20

2021-08-11T16:08

екатеринбург

ивдель

генеральная прокуратура рф

уральский государственный технический университет

андрей гусельников

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич умер в Екатеринбурге на 75-м году жизни, сообщила РИА Новости журналист Наталья Варсегова.Она рассказала, что 1 августа Кунцевич поехал на перевал Дятлова, но вернулся, почувствовав недомогание. По словам собеседницы агентства, причиной смерти стал коронавирус.Это подтвердил и родственник Кунцевича Александр Митрохин."Мне сообщила его жена Ольга, сестра моей жены. Это очень тяжелая утрата для всей большой семьи — жены, детей, внуков, племянников. Я знаком с ним с 1977 года, со студенчества. Ходил с ним в походы, работал в стройотряде, где он был командиром. Практически он научил меня всему", — сказал Митрохин.По его словам, при поступлении в больницу Кунцевичу сделали КТ и выявили 40-процентное поражение легких."Сначала он в общей палате лежал, потом перевели в реанимацию, дали кислород, а пару дней назад подключили к аппарату ИВЛ. Мы все очень надеялись, что он преодолеет болезнь и пойдет на поправку. Предлагали сдать кровь на плазму, так как у нас хороший титр антител. Но врачи сказали, что не надо. Он 1947 года рождения, в марте ему исполнилось 74 года", — добавил Митрохин.Журналист Андрей Гусельников, в свою очередь, рассказал, что вместе с Кунцевичем и еще восемью туристами направлялся с экспедицией на перевал Дятлова."У Юрия Константиновича было больное колено, он специально его лечил, готовился к экспедиции. У него цель была такая. Поначалу он чувствовал себя неплохо. 31 числа мы погрузились на поезд, 1 числа были в Ивделе. Вахтовка забросила нас до брода через реку Ауспия — это река, по которой шли сами дятловцы. Переночевали, на следующий день выдвинулись в путь. Юрий Константинович прошел с нами шесть километров до первого привала и сразу понял, что не сможет идти. У него разболелось колено, оно буквально трещало", — пояснил Гусельников.Он добавил, что Кунцевич раздал часть своих вещей туристам и решил вернуться обратно, а затем с ближайшей группой уехал в Ивдель. Только 10 августа журналист узнал, что Кунцевич находится в больнице с коронавирусом.Перевал Дятлова на Северном Урале известен тем, что зимой 1959 года там при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа студентов Уральского государственного технического университета под руководством Игоря Дятлова. Версий гибели больше ста — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.Спустя 60 лет проверку провела Генпрокуратура. По ее данным, туристы погибли из-за снежной лавины и того, что в условиях плохой видимости не смогли найти палатку. Как заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.

https://ria.ru/20210128/dyatlov-1594988195.html

https://ria.ru/20210202/dyatlov-1595569214.html

екатеринбург

ивдель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, ивдель, генеральная прокуратура рф, уральский государственный технический университет, андрей гусельников