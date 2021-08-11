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Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газовому вопросу
Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газовому вопросу - РИА Новости, 11.08.2021
Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газовому вопросу
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Москва и Кишинев должны найти взаимовыгодное... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T22:14
2021-08-11T22:14
кишинев
москва
дмитрий козак
газпром
майя санду
молдовагаз
цены на нефть
николай попеску
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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Москва и Кишинев должны найти взаимовыгодное решение по газовому вопросу.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко."Необходим диалог, необходимо взаимовыгодное решение по газовому вопросу, никто никому не должен делать подарки, но и никто никого не должен ущемлять", - заявил Козак журналистам на брифинге.Отвечая на вопрос о том, ждет ли Молдавию повышение цены на газ, вице-премьер сообщил, что эта тема должна обсуждаться отдельно.Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако переговоры пока не завершены.
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кишинев, москва, дмитрий козак, газпром, майя санду, молдовагаз, цены на нефть, николай попеску, россия
22:14 11.08.2021
 
Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газовому вопросу

Замглавы администрации президента Козак: России и Молдавии нужно взаимовыгодное решение по газу

© Иллюстрация РИА НовостиМолдавия, газ
Молдавия, газ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Иллюстрация РИА Новости
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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Москва и Кишинев должны найти взаимовыгодное решение по газовому вопросу.
Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак общается с журналистами в Кишиневе во время своего визита в Молдавию - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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"Необходим диалог, необходимо взаимовыгодное решение по газовому вопросу, никто никому не должен делать подарки, но и никто никого не должен ущемлять", - заявил Козак журналистам на брифинге.
Отвечая на вопрос о том, ждет ли Молдавию повышение цены на газ, вице-премьер сообщил, что эта тема должна обсуждаться отдельно.
Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако переговоры пока не завершены.
 
КишиневМоскваДмитрий КозакГазпромМайя СандуМолдовагазЦены на нефтьНиколай ПопескуРоссия
 
 
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