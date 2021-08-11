https://ria.ru/20210811/kozak-1745407625.html

Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газовому вопросу

Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газовому вопросу - РИА Новости, 11.08.2021

Козак выступил за взаимовыгодное решение с Молдавией по газовому вопросу

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Москва и Кишинев должны найти взаимовыгодное... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T22:14

2021-08-11T22:14

2021-08-11T22:14

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дмитрий козак

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николай попеску

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КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Москва и Кишинев должны найти взаимовыгодное решение по газовому вопросу.Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко."Необходим диалог, необходимо взаимовыгодное решение по газовому вопросу, никто никому не должен делать подарки, но и никто никого не должен ущемлять", - заявил Козак журналистам на брифинге.Отвечая на вопрос о том, ждет ли Молдавию повышение цены на газ, вице-премьер сообщил, что эта тема должна обсуждаться отдельно.Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако переговоры пока не завершены.

https://ria.ru/20210811/kozak-1745394401.html

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