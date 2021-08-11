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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745349811.html
ВОЗ начала тестировать три новых препарата от COVID-19
ВОЗ начала тестировать три новых препарата от COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
ВОЗ начала тестировать три новых препарата от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала тестирование трех новых фармакологических препаратов от COVID-19 на госпитализированных пациентах с... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:35
2021-08-11T15:35
распространение коронавируса
в мире
воз
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 11 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала тестирование трех новых фармакологических препаратов от COVID-19 на госпитализированных пациентах с коронавирусом, говорится в заявлении ВОЗ, распространённом в среду.Как отмечается, речь идет о препаратах артесунат, иматиниб и инфликсимаб, у которых был выявлен потенциал в снижении риска смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19. Артесунат применяется при тяжелой малярии, иматиниб - при некоторых видах рака, а инфликсимаб - при заболеваниях иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит.Эти препараты были предоставлены для исследования их производителями.В новой фазе испытаний солидарности, которые проводятся под эгидой ВОЗ, участвуют тысячи исследователей в более чем 600 больницах в 52 странах, что на 16 стран больше, чем в первой фазе испытаний. Это позволяет одновременно оценивать несколько видов лечения по единому протоколу, набирать тысячи пациентов для получения достоверных оценок влияния препарата на смертность, а также отсеивать неэффективные методы лечения.
https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745327322.html
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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
15:35 11.08.2021
 
ВОЗ начала тестировать три новых препарата от COVID-19

ВОЗ начала тестировать три новых препарата от COVID-19 на госпитализированных пациентах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 11 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала тестирование трех новых фармакологических препаратов от COVID-19 на госпитализированных пациентах с коронавирусом, говорится в заявлении ВОЗ, распространённом в среду.
Как отмечается, речь идет о препаратах артесунат, иматиниб и инфликсимаб, у которых был выявлен потенциал в снижении риска смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19. Артесунат применяется при тяжелой малярии, иматиниб - при некоторых видах рака, а инфликсимаб - при заболеваниях иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит.
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Эти препараты были предоставлены для исследования их производителями.
В новой фазе испытаний солидарности, которые проводятся под эгидой ВОЗ, участвуют тысячи исследователей в более чем 600 больницах в 52 странах, что на 16 стран больше, чем в первой фазе испытаний. Это позволяет одновременно оценивать несколько видов лечения по единому протоколу, набирать тысячи пациентов для получения достоверных оценок влияния препарата на смертность, а также отсеивать неэффективные методы лечения.
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