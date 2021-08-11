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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745324143.html
Случаев заражения йота-штаммом в России нет, сообщили в "Векторе"
Случаев заражения йота-штаммом в России нет, сообщили в "Векторе" - РИА Новости, 11.08.2021
Случаев заражения йота-штаммом в России нет, сообщили в "Векторе"
Случаев заражения вариантом коронавируса "йота" в России не отмечено, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:56
2021-08-11T13:26
распространение коронавируса
россия
общество
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Случаев заражения вариантом коронавируса "йота" в России не отмечено, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".Ранее на сайте medRxiv был опубликован препринт исследования, в котором говорится, что вариант "йота" увеличивает риск летального исхода от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 лет и старше 75 лет соответственно."В Российской Федерации случаи заражения вариантом йота не отмечены", - говорится в сообщении.Вариант "йота" выявляется преимущественно в США, но даже там в настоящее время его доля в циркуляции составляет менее 1%, уточнили в центре. Собранные научные данные о варианте "йота" пока являются ограниченными, данный штамм требует наблюдения, отметили в "Векторе"."Среди прочего, у варианта "йота" отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам. Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта "йота" в сравнении с другими вариантами", - подчеркнули в центре.Также в "Векторе" отметили, что предпосылки к широкому распространению варианта коронавируса "йота" в России отсутствуют."Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта "дельта" предпосылки к широкому распространению варианта "йота" отсутствуют", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745305106.html
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россия, общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирус covid-19
12:56 11.08.2021 (обновлено: 13:26 11.08.2021)
 
Случаев заражения йота-штаммом в России нет, сообщили в "Векторе"

Центр "Вектор": случаев заражения йота-штаммом коронавируса в России не зарегистрировано

© РИА Новости / Павел КомаровГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Павел Комаров
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Случаев заражения вариантом коронавируса "йота" в России не отмечено, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".
Ранее на сайте medRxiv был опубликован препринт исследования, в котором говорится, что вариант "йота" увеличивает риск летального исхода от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 лет и старше 75 лет соответственно.
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"В Российской Федерации случаи заражения вариантом йота не отмечены", - говорится в сообщении.
Вариант "йота" выявляется преимущественно в США, но даже там в настоящее время его доля в циркуляции составляет менее 1%, уточнили в центре. Собранные научные данные о варианте "йота" пока являются ограниченными, данный штамм требует наблюдения, отметили в "Векторе".
"Среди прочего, у варианта "йота" отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам. Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта "йота" в сравнении с другими вариантами", - подчеркнули в центре.
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Также в "Векторе" отметили, что предпосылки к широкому распространению варианта коронавируса "йота" в России отсутствуют.
"Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта "дельта" предпосылки к широкому распространению варианта "йота" отсутствуют", - говорится в сообщении.
 
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