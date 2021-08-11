https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745324143.html

Случаев заражения йота-штаммом в России нет, сообщили в "Векторе"

Случаев заражения йота-штаммом в России нет, сообщили в "Векторе" - РИА Новости, 11.08.2021

Случаев заражения йота-штаммом в России нет, сообщили в "Векторе"

Случаев заражения вариантом коронавируса "йота" в России не отмечено, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:56

2021-08-11T12:56

2021-08-11T13:26

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/93763/44/937634420_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_f2ca446df66e56acce4f982d862b851c.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Случаев заражения вариантом коронавируса "йота" в России не отмечено, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".Ранее на сайте medRxiv был опубликован препринт исследования, в котором говорится, что вариант "йота" увеличивает риск летального исхода от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 лет и старше 75 лет соответственно."В Российской Федерации случаи заражения вариантом йота не отмечены", - говорится в сообщении.Вариант "йота" выявляется преимущественно в США, но даже там в настоящее время его доля в циркуляции составляет менее 1%, уточнили в центре. Собранные научные данные о варианте "йота" пока являются ограниченными, данный штамм требует наблюдения, отметили в "Векторе"."Среди прочего, у варианта "йота" отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам. Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта "йота" в сравнении с другими вариантами", - подчеркнули в центре.Также в "Векторе" отметили, что предпосылки к широкому распространению варианта коронавируса "йота" в России отсутствуют."Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта "дельта" предпосылки к широкому распространению варианта "йота" отсутствуют", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745305106.html

https://ria.ru/20210811/immunitet-1745277754.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирус covid-19