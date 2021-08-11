https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745308783.html

В Москве за сутки госпитализировали 765 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 765 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 765 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 765 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 369 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:25

2021-08-11T11:25

2021-08-11T11:25

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 765 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 369 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 2076 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 765 человек. На ИВЛ находятся 369 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 3222 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 398 507. Помимо этого в штабе сообщили, что за сутки в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745284991.html

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2021

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