https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745308783.html
В Москве за сутки госпитализировали 765 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 765 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 765 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировано 765 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 369 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:25
2021-08-11T11:25
2021-08-11T11:25
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 765 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 369 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 2076 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 765 человек. На ИВЛ находятся 369 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели еще 3222 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 398 507. Помимо этого в штабе сообщили, что за сутки в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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происшествия, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 765 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 765 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 369 человек