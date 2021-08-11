https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745307036.html
В России выявили 21 571 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 21 571 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.08.2021
В России выявили 21 571 новый случай заражения коронавирусом
За минувшие стуки в России выявили 21 571 новый случай COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:17
2021-08-11T11:17
2021-08-11T11:50
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. За минувшие стуки в России выявили 21 571 новый случай COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 21 378 заразившихся. Темп прироста, как и днем ранее, составляет 0,33 процента. Умерли за сутки 799 человек — этот показатель уже четвертый раз за месяц достигает максимума (до этого столько же летальных исходов фиксировали 16, 24 и 29 июля). Выписали после лечения 20 370 человек. У 8,1 процента заразившихся (1740 человек) не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2076 (накануне было 1639), Санкт-Петербурге — 1804, Подмосковье — 1054, Нижегородской области — 335, Свердловской — 521, Ростовской — 483, Пермском крае — 478, Воронежской области — 465, Красноярском крае — 457, Самарской области — 451.Меньше всего заболевших на Чукотке — девять, а в Ненецком автономном округе их 12.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 512 859 человек, из них 167 241 умер, 5 808 777 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 203,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 204 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745284991.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:17 11.08.2021 (обновлено: 11:50 11.08.2021)
В России выявили 21 571 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 21 571 новый случай заражения коронавирусом, за все время — 6 512 859