https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745305106.html
Инфекционист рассказал об особенностях нового йота-штамма
Инфекционист рассказал об особенностях нового йота-штамма - РИА Новости, 11.08.2021
Инфекционист рассказал об особенностях нового йота-штамма
Более смертоносные штаммы коронавируса, как йота, обычно не вытесняют все остальные и не выживают, так как вирусу не выгодно убивать человека, он не может... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:08
2021-08-11T11:08
2021-08-11T11:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
евгений тимаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_330d0c75577ae567db89ac3d27dfb9d4.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более смертоносные штаммы коронавируса, как йота, обычно не вытесняют все остальные и не выживают, так как вирусу не выгодно убивать человека, он не может существовать во внешней среде, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее в исследовании, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, сообщалось, что вариант йота увеличивает риск летального исхода от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 лет и старше 75 лет соответственно."Более патогенные штаммы по эволюции вирусной не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны, это однозначно. Однако выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными", - сказал Тимаков.Он пояснил, что надо проанализировать эпидемиологию нового штамма, какой заразностью он обладает, тогда станет понятно, способен ли он вытеснить штамм дельта или нет."По факту ни одной инфекции не выгодно убивать человека, вирус живёт в организме человека, во внешней среде ему не выжить",- отметил Тимаков.
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1745084390.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741071250_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b8d69440992cc047df7fb98d1cd05621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, евгений тимаков
11:08 11.08.2021 (обновлено: 11:09 11.08.2021)
Инфекционист рассказал об особенностях нового йота-штамма
Инфекционист Тимаков: более смертоносные штаммы, как йота, обычно не вытесняют другие и не выживают
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Более смертоносные штаммы коронавируса, как йота, обычно не вытесняют все остальные и не выживают, так как вирусу не выгодно убивать человека, он не может существовать во внешней среде, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков
.
Ранее в исследовании, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, сообщалось, что вариант йота увеличивает риск летального исхода от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 лет и старше 75 лет соответственно.
"Более патогенные штаммы по эволюции вирусной не вытесняют штаммы, которые лучше передаются. В любом случае вирус будет мутировать, периодически будут появляться линии, которые будут более патогенны и более летальны, это однозначно. Однако выживать будут те линии, которые легче передаются и являются более заразными", - сказал Тимаков.
Он пояснил, что надо проанализировать эпидемиологию нового штамма, какой заразностью он обладает, тогда станет понятно, способен ли он вытеснить штамм дельта или нет.
"По факту ни одной инфекции не выгодно убивать человека, вирус живёт в организме человека, во внешней среде ему не выжить",- отметил Тимаков.