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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745290344.html
Гинцбург заявил, что говорить о победе над COVID-19 еще рано
Гинцбург заявил, что говорить о победе над COVID-19 еще рано - РИА Новости, 11.08.2021
Гинцбург заявил, что говорить о победе над COVID-19 еще рано
Беспрецедентные силы задействованы для изучения COVID-19, но пока говорить о том, что о нем известно все, рано, так же как нельзя сказать и о победе над... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:20
2021-08-11T09:20
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Беспрецедентные силы задействованы для изучения COVID-19, но пока говорить о том, что о нем известно все, рано, так же как нельзя сказать и о победе над вирусом, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Для изучения вируса, конечно, задействованы огромные научные силы, можно даже сказать беспрецедентные. Однако пока подводить черту и писать о победе над вирусом, к сожалению, нельзя", - сказал Гинцбург.Он отметил, что ученые еще не все знают о коронавирусе, тем более что он меняется, и довольно сильно. По словам Гинцбурга, уже известно, что вирус очень глубоко внедряется в регуляторный механизм иммунной системы человека, что способно вызвать очень сильное аутоиммунное поражение, которое и является во многом причиной тяжелых последствий.При этом сказать, что сейчас есть эффективная химия против коронавируса, которая помогала бы больным выздороветь легко и просто, пока нельзя, добавил Гинцбург.Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:20 11.08.2021
 
Гинцбург заявил, что говорить о победе над COVID-19 еще рано

Директор НИЦ Гамалеи Гинцбург: говорить о победе над COVID-19 еще рано

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДиректор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Беспрецедентные силы задействованы для изучения COVID-19, но пока говорить о том, что о нем известно все, рано, так же как нельзя сказать и о победе над вирусом, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Для изучения вируса, конечно, задействованы огромные научные силы, можно даже сказать беспрецедентные. Однако пока подводить черту и писать о победе над вирусом, к сожалению, нельзя", - сказал Гинцбург.
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Он отметил, что ученые еще не все знают о коронавирусе, тем более что он меняется, и довольно сильно. По словам Гинцбурга, уже известно, что вирус очень глубоко внедряется в регуляторный механизм иммунной системы человека, что способно вызвать очень сильное аутоиммунное поражение, которое и является во многом причиной тяжелых последствий.
При этом сказать, что сейчас есть эффективная химия против коронавируса, которая помогала бы больным выздороветь легко и просто, пока нельзя, добавил Гинцбург.
Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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