https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745290344.html

Гинцбург заявил, что говорить о победе над COVID-19 еще рано

Гинцбург заявил, что говорить о победе над COVID-19 еще рано - РИА Новости, 11.08.2021

Гинцбург заявил, что говорить о победе над COVID-19 еще рано

Беспрецедентные силы задействованы для изучения COVID-19, но пока говорить о том, что о нем известно все, рано, так же как нельзя сказать и о победе над... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T09:20

2021-08-11T09:20

2021-08-11T09:20

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

александр гинцбург

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575683331_0:151:2606:1617_1920x0_80_0_0_8333a1b5abdbac6eefd9024c7713f299.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Беспрецедентные силы задействованы для изучения COVID-19, но пока говорить о том, что о нем известно все, рано, так же как нельзя сказать и о победе над вирусом, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Для изучения вируса, конечно, задействованы огромные научные силы, можно даже сказать беспрецедентные. Однако пока подводить черту и писать о победе над вирусом, к сожалению, нельзя", - сказал Гинцбург.Он отметил, что ученые еще не все знают о коронавирусе, тем более что он меняется, и довольно сильно. По словам Гинцбурга, уже известно, что вирус очень глубоко внедряется в регуляторный механизм иммунной системы человека, что способно вызвать очень сильное аутоиммунное поражение, которое и является во многом причиной тяжелых последствий.При этом сказать, что сейчас есть эффективная химия против коронавируса, которая помогала бы больным выздороветь легко и просто, пока нельзя, добавил Гинцбург.Минздрав России ровно год назад, 11 августа 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии