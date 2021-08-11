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Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку

Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку - РИА Новости, 11.08.2021

Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку

Один из привившихся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал РИА Новости о своих ощущениях после вакцинации РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T06:16

2021-08-11T06:16

2021-08-11T06:33

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один из привившихся вакциной от коронавируса в виде капель для носа, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал РИА Новости о своих ощущениях после вакцинации - побочных эффектов нет, вакцина с чуть сладковатым вкусом.Он уточнил, что на вид вакцина прозрачная, из ампулы ее набирают в шприц со специальной насадкой и капают в нос.Каких-то побочных эффектов после применения препарата ни в день вакцинации, ни на следующий не отмечалось. Температура была в норме, мышечной боли, головной, кашля и насморка не было, отметил привитый."Все прошло незаметно, как будто ничего и не делали", - подчеркнул он.В начале апреля директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости сообщал, что в центре начинаются доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса, предполагается, что она не будет вызывать никаких побочных эффектов. Такая вакцина формирует иммунитет в зоне носоглотки.Позднее Гинцбург сообщал, что интраназальную вакцину пробовали давать детям 8-9 лет, никаких побочных эффектов у них не отмечалось.В июне Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сделала прививку от коронавируса назальной формой вакцины "Спутник V".Ровно год назад Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии