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Подмосковным жителям вернули 2,5 млн рублей за оплату коммуналки
Подмосковным жителям вернули 2,5 млн рублей за оплату коммуналки - РИА Новости, 11.08.2021
Подмосковным жителям вернули 2,5 млн рублей за оплату коммуналки
Жители Московской области получили кешбэк на два с половиной миллиона рублей за своевременную оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:13
2021-08-11T19:13
2021-08-11T19:13
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Жители Московской области получили кешбэк на два с половиной миллиона рублей за своевременную оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил телеканал "360".Такая возможность доступна держателям карты "Мир". Для этого нужно произвести оплату онлайн в личном кабинете на сайте расчетного центра или через приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн".Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский напомнил, что жители Московской области, пользующиеся картой "Мир", смогут вернуть 1% от размера коммунального платежа.По его мнению, кешбэк вырастет в разы, когда в августе придет время оплачивать коммуналку.Гендиректор МосОблЕИРЦ Олег Савельев обратил внимание на удобный сервис, который позволяет легко оформить кешбэк даже пенсионерам."Достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы получать кешбэк до конца года", – добавил Савельев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Жители Московской области получили кешбэк на два с половиной миллиона рублей за своевременную оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Такая возможность доступна держателям карты "Мир". Для этого нужно произвести оплату онлайн в личном кабинете на сайте расчетного центра или через приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн".
Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский напомнил, что жители Московской области, пользующиеся картой "Мир", смогут вернуть 1% от размера коммунального платежа.
"Люди видят, что расчеты ЖКХ становятся все понятнее, что добросовестные плательщики получают преимущества", – заметил Велиховский.
По его мнению, кешбэк вырастет в разы, когда в августе придет время оплачивать коммуналку.
Гендиректор МосОблЕИРЦ Олег Савельев обратил внимание на удобный сервис, который позволяет легко оформить кешбэк даже пенсионерам.
"Достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы получать кешбэк до конца года", – добавил Савельев.