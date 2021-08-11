Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210811/kommunalka-1745388260.html
Подмосковным жителям вернули 2,5 млн рублей за оплату коммуналки
Подмосковным жителям вернули 2,5 млн рублей за оплату коммуналки - РИА Новости, 11.08.2021
Подмосковным жителям вернули 2,5 млн рублей за оплату коммуналки
Жители Московской области получили кешбэк на два с половиной миллиона рублей за своевременную оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:13
2021-08-11T19:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745388043_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a180cb1e183035b8f50fb8a643a3a668.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Жители Московской области получили кешбэк на два с половиной миллиона рублей за своевременную оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил телеканал "360".Такая возможность доступна держателям карты "Мир". Для этого нужно произвести оплату онлайн в личном кабинете на сайте расчетного центра или через приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн".Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский напомнил, что жители Московской области, пользующиеся картой "Мир", смогут вернуть 1% от размера коммунального платежа.По его мнению, кешбэк вырастет в разы, когда в августе придет время оплачивать коммуналку.Гендиректор МосОблЕИРЦ Олег Савельев обратил внимание на удобный сервис, который позволяет легко оформить кешбэк даже пенсионерам."Достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы получать кешбэк до конца года", – добавил Савельев.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745388043_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_0eb290ac6c1bf2fe25dad812e5c89a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
19:13 11.08.2021
 

Подмосковным жителям вернули 2,5 млн рублей за оплату коммуналки

© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Жители Московской области получили кешбэк на два с половиной миллиона рублей за своевременную оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил телеканал "360".
Такая возможность доступна держателям карты "Мир". Для этого нужно произвести оплату онлайн в личном кабинете на сайте расчетного центра или через приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн".
Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский напомнил, что жители Московской области, пользующиеся картой "Мир", смогут вернуть 1% от размера коммунального платежа.
"Люди видят, что расчеты ЖКХ становятся все понятнее, что добросовестные плательщики получают преимущества", – заметил Велиховский.
По его мнению, кешбэк вырастет в разы, когда в августе придет время оплачивать коммуналку.
Гендиректор МосОблЕИРЦ Олег Савельев обратил внимание на удобный сервис, который позволяет легко оформить кешбэк даже пенсионерам.
"Достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы получать кешбэк до конца года", – добавил Савельев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния