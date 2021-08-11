https://ria.ru/20210811/kommunalka-1745388260.html

Подмосковным жителям вернули 2,5 млн рублей за оплату коммуналки

Подмосковным жителям вернули 2,5 млн рублей за оплату коммуналки - РИА Новости, 11.08.2021

Подмосковным жителям вернули 2,5 млн рублей за оплату коммуналки

Жители Московской области получили кешбэк на два с половиной миллиона рублей за своевременную оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:13

2021-08-11T19:13

2021-08-11T19:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Жители Московской области получили кешбэк на два с половиной миллиона рублей за своевременную оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил телеканал "360".Такая возможность доступна держателям карты "Мир". Для этого нужно произвести оплату онлайн в личном кабинете на сайте расчетного центра или через приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн".Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский напомнил, что жители Московской области, пользующиеся картой "Мир", смогут вернуть 1% от размера коммунального платежа.По его мнению, кешбэк вырастет в разы, когда в августе придет время оплачивать коммуналку.Гендиректор МосОблЕИРЦ Олег Савельев обратил внимание на удобный сервис, который позволяет легко оформить кешбэк даже пенсионерам."Достаточно зарегистрироваться один раз, чтобы получать кешбэк до конца года", – добавил Савельев.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)