https://ria.ru/20210811/khachaturyan-1745352566.html

Повторные экспертизы подтвердили, что отец истязал сестер Хачатурян

Повторные экспертизы подтвердили, что отец истязал сестер Хачатурян - РИА Новости, 11.08.2021

Повторные экспертизы подтвердили, что отец истязал сестер Хачатурян

Повторно проведенные экспертизы подтвердили, что сестрам Хачатурян был причинен тяжкий вред здоровью в результате насилия со стороны отца, рассказал РИА Новости РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:51

2021-08-11T15:51

2021-08-11T15:51

происшествия

москва

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

алексей липцер

дело об убийстве тремя сестрами отца в москве

ангелина хачатурян

крестина хачатурян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156188/29/1561882933_674:89:3077:1440_1920x0_80_0_0_060d5824646b2ac9a288f3e026179012.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Повторно проведенные экспертизы подтвердили, что сестрам Хачатурян был причинен тяжкий вред здоровью в результате насилия со стороны отца, рассказал РИА Новости адвокат старшей из сестер Алексей Липцер.По его словам, следствие в рамках уголовного дела против Михаила Хачатуряна провело психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу в институте Сербского. Ранее СК возбудил уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание" в отношении Хачатуряна. Потерпевшие - его дочери, обвиняющиеся в убийстве отца."Те экспертизы, которые были проведены сейчас, они ранее уже проводились по уголовному делу в отношении отца, которое было возбуждено некоторое время назад. Новые экспертизы, которые проведены другими экспертами, подтвердили выводы тех экспертиз, которые были ранее проведены в отношении девушек, в рамках их уголовного дела. Они подтвердили прежний результат, что у сестер Хачатурян были выявлены расстройства, полученные действиями со стороны отца, и тяжкий вред здоровью, нанесенный им, то есть они подтверждают и позицию, что в отношении них отец применял насилие в различных формах и видах", - сказал Липцер.Ранее дело старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян на этапе отбора присяжных было направлено Мосгорсудом в Генпрокуратуру. Тогда потерпевшие заявили, что мотив преступления, коим сейчас в обвинительном заключении значатся "насильственные действия отца", требует уточнения и проверки.Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления.Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.

https://ria.ru/20210324/khachaturyan-1602716032.html

https://ria.ru/20201105/sestry-1583179132.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), алексей липцер, дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, ангелина хачатурян, крестина хачатурян