Повторные экспертизы подтвердили, что отец истязал сестер Хачатурян
Адвокат Липцер: повторные экспертизы подтвердили, что отец истязал сестер Хачатурян
© АГН "Москва" / Александр АвиловКрестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Повторно проведенные экспертизы подтвердили, что сестрам Хачатурян был причинен тяжкий вред здоровью в результате насилия со стороны отца, рассказал РИА Новости адвокат старшей из сестер Алексей Липцер.
По его словам, следствие в рамках уголовного дела против Михаила Хачатуряна провело психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу в институте Сербского. Ранее СК возбудил уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание" в отношении Хачатуряна. Потерпевшие - его дочери, обвиняющиеся в убийстве отца.
"Те экспертизы, которые были проведены сейчас, они ранее уже проводились по уголовному делу в отношении отца, которое было возбуждено некоторое время назад. Новые экспертизы, которые проведены другими экспертами, подтвердили выводы тех экспертиз, которые были ранее проведены в отношении девушек, в рамках их уголовного дела. Они подтвердили прежний результат, что у сестер Хачатурян были выявлены расстройства, полученные действиями со стороны отца, и тяжкий вред здоровью, нанесенный им, то есть они подтверждают и позицию, что в отношении них отец применял насилие в различных формах и видах", - сказал Липцер.
Ранее дело старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян на этапе отбора присяжных было направлено Мосгорсудом в Генпрокуратуру. Тогда потерпевшие заявили, что мотив преступления, коим сейчас в обвинительном заключении значатся "насильственные действия отца", требует уточнения и проверки.
Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления.
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Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.