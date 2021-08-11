https://ria.ru/20210811/kadyrov-1745342414.html

Кадыров получил премию чеченского телеканала как лучший мобильный репортер

Кадыров получил премию чеченского телеканала как лучший мобильный репортер - РИА Новости, 11.08.2021

Кадыров получил премию чеченского телеканала как лучший мобильный репортер

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в размере 45 тысяч рублей от телеканала "Грозный" за качественный контент и содействие в освещении происходящих в... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:50

2021-08-11T14:50

2021-08-11T14:59

общество

технологии

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в размере 45 тысяч рублей от телеканала "Грозный" за качественный контент и содействие в освещении происходящих в республике событий."Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев наградил главу Чеченской республики, мобильного репортера телекомпании "Грозный" Рамзана Кадырова премией в размере 45 тысяч за качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе", - сообщает телеканал.Как отмечается, на ЧГТРК "Грозный" ранее был объявлен конкурс среди репортеров. Кадыров неоднократно выступал в качестве мобильного репортера телерадиокомпании."Премия была присуждена в связи с тем, что Рамзан Кадыров присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях... Специальный мобильный репортер телеканала Рамзан Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем", - добавляет телеканал.

https://ria.ru/20210806/kadyrova-1744739438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)