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Кадыров получил премию чеченского телеканала как лучший мобильный репортер
Кадыров получил премию чеченского телеканала как лучший мобильный репортер - РИА Новости, 11.08.2021
Кадыров получил премию чеченского телеканала как лучший мобильный репортер
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в размере 45 тысяч рублей от телеканала "Грозный" за качественный контент и содействие в освещении происходящих в... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:50
2021-08-11T14:59
общество
технологии
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в размере 45 тысяч рублей от телеканала "Грозный" за качественный контент и содействие в освещении происходящих в республике событий."Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев наградил главу Чеченской республики, мобильного репортера телекомпании "Грозный" Рамзана Кадырова премией в размере 45 тысяч за качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе", - сообщает телеканал.Как отмечается, на ЧГТРК "Грозный" ранее был объявлен конкурс среди репортеров. Кадыров неоднократно выступал в качестве мобильного репортера телерадиокомпании."Премия была присуждена в связи с тем, что Рамзан Кадыров присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях... Специальный мобильный репортер телеканала Рамзан Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем", - добавляет телеканал.
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общество, технологии, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
14:50 11.08.2021 (обновлено: 14:59 11.08.2021)
 
Кадыров получил премию чеченского телеканала как лучший мобильный репортер

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию от телеканала "Грозный" как лучший мобильный репортер

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 11 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил премию в размере 45 тысяч рублей от телеканала "Грозный" за качественный контент и содействие в освещении происходящих в республике событий.
"Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев наградил главу Чеченской республики, мобильного репортера телекомпании "Грозный" Рамзана Кадырова премией в размере 45 тысяч за качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе", - сообщает телеканал.
Как отмечается, на ЧГТРК "Грозный" ранее был объявлен конкурс среди репортеров. Кадыров неоднократно выступал в качестве мобильного репортера телерадиокомпании.
"Премия была присуждена в связи с тем, что Рамзан Кадыров присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях... Специальный мобильный репортер телеканала Рамзан Кадыров также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, глава региона познакомил подписчиков с собственным попугаем", - добавляет телеканал.
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ОбществоТехнологииРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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