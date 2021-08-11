https://ria.ru/20210811/izbienie-1745285741.html
В школе-интернате в Приангарье проводят проверку по делу об избиении детей
В школе-интернате в Приангарье проводят проверку по делу об избиении детей - РИА Новости, 11.08.2021
В школе-интернате в Приангарье проводят проверку по делу об избиении детей
Прокуратура Иркутской области проводит проверку в коррекционной школе-интернате в поселке Квиток, в которой избивали воспитанников. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T07:50
2021-08-11T07:50
2021-08-11T12:27
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 11 авг — РИА Новости. Прокуратура Иркутской области проводит проверку в коррекционной школе-интернате в поселке Квиток, в которой избивали воспитанников.Об избиении 5 августа заявили в полицию пятеро учеников школы. По их словам, они без разрешения ушли из интерната, а когда вернулись, их таким образом наказали.Областной главк Следственного комитета возбудил по этому поводу уголовное дело. Его фигурантами стали заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра, всех их задержали. Позже выяснилось, что к избиениям причастна еще одна из педагогов, причем она привлекала к этому своего взрослого сына. Против нее также возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.Следователи провели обыск в областном Министерстве образования и изъяли документы, касающиеся работы школы-интерната. Прокуратура вынесла главе ведомства представление с требованием усилить контроль за деятельностью специализированного учреждения для детей-сирот.
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происшествия, иркутская область
07:50 11.08.2021 (обновлено: 12:27 11.08.2021)
В школе-интернате в Приангарье проводят проверку по делу об избиении детей
Прокуратура проводит проверку в школе-интернате в Иркутской области по делу об избиении детей
ИРКУТСК, 11 авг — РИА Новости.
Прокуратура Иркутской области
проводит проверку в коррекционной школе-интернате в поселке Квиток, в которой избивали воспитанников.
Об избиении 5 августа заявили в полицию пятеро учеников школы. По их словам, они без разрешения ушли из интерната, а когда вернулись, их таким образом наказали.
Областной главк Следственного комитета возбудил по этому поводу уголовное дело. Его фигурантами стали заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра, всех их задержали. Позже выяснилось, что к избиениям причастна еще одна из педагогов, причем она привлекала к этому своего взрослого сына. Против нее также возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Следователи провели обыск в областном Министерстве образования и изъяли документы, касающиеся работы школы-интерната. Прокуратура вынесла главе ведомства представление с требованием усилить контроль за деятельностью специализированного учреждения для детей-сирот.