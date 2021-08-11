https://ria.ru/20210811/istrebitel-1745290900.html
Sina: Су-57 положил конец доминированию США в сфере создания истребителей
Sina: Су-57 положил конец доминированию США в сфере создания истребителей - РИА Новости, 11.08.2021
Sina: Су-57 положил конец доминированию США в сфере создания истребителей
Появление Су-57 остановило доминирование США в сфере высокотехнологичных истребителей пятого поколения и стало серьезной угрозой для американцев. Об этом пишет... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T09:24
2021-08-11T09:24
2021-08-11T11:55
новое оружие россии
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реджеп тайип эрдоган
военно-морские силы сша
юго-восточная азия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Появление Су-57 остановило доминирование США в сфере высокотехнологичных истребителей пятого поколения и стало серьезной угрозой для американцев. Об этом пишет китайский портал Sina.Там напомнили, что ранее подразделение самолетов VFC-12 ВМС Соединенных Штатов получило окраску, в точности совпадающую с оформлением российских боевых машин. Главная задача летной группы — копирование тактики противника во время учений.Это первый раз, когда Вашингтон уделяет подобное внимание истребителю пятого поколения другой страны, говорится в статье.По мнению автора, это указывает на существенные опасения среди американского военного руководства по поводу Су-57.Также в материале подчеркиваются основные преимущества российской разработки — техническое оснащение и экономичность.Журналист отметил высокую конкурентоспособность самолета на международном рынке. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о намерении купить машины. Помимо этого, сообщается об интересе Индии и стран Юго-Восточной Азии.Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, а также поражения наземных и надводных целей противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html
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в мире, технологии, сша, индия, реджеп тайип эрдоган, военно-морские силы сша, юго-восточная азия, су-57, россия
09:24 11.08.2021 (обновлено: 11:55 11.08.2021)
Sina: Су-57 положил конец доминированию США в сфере создания истребителей
Китайский портал пишет о серьезной угрозе для американцев при появлении СУ-57