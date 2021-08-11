https://ria.ru/20210811/irkutsk-1745315503.html

Миллиард рублей поступил на строительство Суворовского училища в Иркутске

Миллиард рублей поступил на строительство Суворовского училища в Иркутске - РИА Новости, 11.08.2021

Миллиард рублей поступил на строительство Суворовского училища в Иркутске

Миллиард рублей из федерального бюджета поступил на строительство Суворовского училища в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:02

2021-08-11T12:02

2021-08-11T12:02

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ИРКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Миллиард рублей из федерального бюджета поступил на строительство Суворовского училища в Иркутске, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на главу региона Игоря Кобзева.В Иркутске по поручению президента РФ Владимира Путина будет открыто Суворовское училище. Учебное заведение разместится в корпусах бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. Часть из них будут реставрированы, а часть построены. В июле во время визита в областной центр премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел объект, была достигнута договоренность с Кобзевым о финансировании строительства."Строительной организации, которая заключила контракт с Минобороны на строительство и реконструкцию Суворовского училища, поступил первый транш в размере одного миллиарда рублей. Подрядчик определил фронт работ, которые необходимо выполнить в этом году", - сказал Кобзев.Он отметил, что в настоящее время идет усиление фундамента и стен основного здания. На стройплощадке трудится более 90 человек, планируется, что при пиковой нагрузке на объекте будут работать до 600 человек. Поскольку основное здание училища площадью 23 тысячи квадратных метров является объектом культурного наследия, строительство будет вестись под контролем экспертов.Работы по устройству инженерных коммуникаций финансируются из бюджета Иркутска. Компаниям, которые обеспечат тепло- и водоснабжение, уже перечислены средства на техническое присоединение. Работы по системе электроснабжения выполнены на 80%.Комплекс строящихся объектов будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац. Открыть училище планируется 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20210504/tsentr-1731096080.html

https://ria.ru/20201217/forum-1589728002.html

https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584084034.html

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общество, иркутск, иркутская область, владимир путин, михаил мишустин, россия