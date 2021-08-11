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"Ъ": в России предложили ввести новый идентификатор для заемщиков
"Ъ": в России предложили ввести новый идентификатор для заемщиков - РИА Новости, 11.08.2021
"Ъ": в России предложили ввести новый идентификатор для заемщиков
Национальный совет финансового рынка (НСФР) для того, чтобы закрыть правовую лазейку, направил в Банк России письмо с предложением ввести в перечень... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:10
2021-08-11T14:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Национальный совет финансового рынка (НСФР) для того, чтобы закрыть правовую лазейку, направил в Банк России письмо с предложением ввести в перечень идентификаторов поиска кредитной истории СНИЛС и ИНН. Об этом пишет "Коммерсант".Согласно существующей процедуре, поиск информации о гражданине можно провести по действующем паспорту. По мнению организации, это создает возможность для мошенников и людей с плохой кредитной историей получать кредиты.В отличие от паспорта, данные СНИЛС и ИНН не меняются на протяжении жизни гражданина, поэтому включение этих документов в список позволит избавиться от недостатков законодательства."Предложение мы отправили в Банк России, и если он внесет эти изменения в свое положение 758-П, то проблема будет решена", — пояснил глава НСФР Андрей Емелин.В ЦБ прокомментировали обращение совета, отметив, что оно находится на рассмотрении.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
14:10 11.08.2021 (обновлено: 14:21 11.08.2021)
 
"Ъ": в России предложили ввести новый идентификатор для заемщиков

НСФР предложил использовать СНИЛС и ИНН как идентификатор при получении кредита заемщиком

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота банка в период ограничений в связи с распространением коронавируса
Работа банка в период ограничений в связи с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Национальный совет финансового рынка (НСФР) для того, чтобы закрыть правовую лазейку, направил в Банк России письмо с предложением ввести в перечень идентификаторов поиска кредитной истории СНИЛС и ИНН. Об этом пишет "Коммерсант".
Согласно существующей процедуре, поиск информации о гражданине можно провести по действующем паспорту. По мнению организации, это создает возможность для мошенников и людей с плохой кредитной историей получать кредиты.
В отличие от паспорта, данные СНИЛС и ИНН не меняются на протяжении жизни гражданина, поэтому включение этих документов в список позволит избавиться от недостатков законодательства.
"Предложение мы отправили в Банк России, и если он внесет эти изменения в свое положение 758-П, то проблема будет решена", — пояснил глава НСФР Андрей Емелин.
В ЦБ прокомментировали обращение совета, отметив, что оно находится на рассмотрении.
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