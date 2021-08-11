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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210811/hitchcock-1745320819.html
В возрасте 93 лет умерла дочь Альфреда Хичкока
В возрасте 93 лет умерла дочь Альфреда Хичкока - РИА Новости, 11.08.2021
В возрасте 93 лет умерла дочь Альфреда Хичкока
В возрасте 93 лет умерла актриса Патриция Хичкок, единственная дочь знаменитого режиссера Альфреда Хичкока, сообщает The Hollywood reporter. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:34
2021-08-11T14:34
культура
новости культуры
сша
альфред хичкок
the hollywood reporter
кино и сериалы
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В возрасте 93 лет умерла актриса Патриция Хичкок, единственная дочь знаменитого режиссера Альфреда Хичкока, сообщает The Hollywood reporter. Информацию изданию подтвердила Кэти Фиала, младшая дочь Патриции. Она рассказала, что ее мать умерла в понедельник в своем доме, расположенном в калифорнийском городе Таузенд-Оукс (США). Точная причина смерти пока не разглашается. Патриция Хичкок родилась 7 июля 1928 года в семье Альфреда Хичкока и сценаристки Альмы Ревиль (супруги были вместе до самой смерти режиссера в 1980 году). Патриция начала карьеру в 1940-х годах, как театральная актриса. Позже она появилась в нескольких фильмах своего отца, включая "Страх сцены", "Незнакомцы в поезде" и "Психо".
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новости культуры, сша, альфред хичкок, the hollywood reporter, кино и сериалы
14:34 11.08.2021
 

В возрасте 93 лет умерла дочь Альфреда Хичкока

CC BY-SA 2.0 / John Mathew Smith / Патриция Хичкок
Патриция Хичкок - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
CC BY-SA 2.0 / John Mathew Smith /
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В возрасте 93 лет умерла актриса Патриция Хичкок, единственная дочь знаменитого режиссера Альфреда Хичкока, сообщает The Hollywood reporter.
Информацию изданию подтвердила Кэти Фиала, младшая дочь Патриции. Она рассказала, что ее мать умерла в понедельник в своем доме, расположенном в калифорнийском городе Таузенд-Оукс (США).
Точная причина смерти пока не разглашается.
Патриция Хичкок родилась 7 июля 1928 года в семье Альфреда Хичкока и сценаристки Альмы Ревиль (супруги были вместе до самой смерти режиссера в 1980 году).
Патриция начала карьеру в 1940-х годах, как театральная актриса. Позже она появилась в нескольких фильмах своего отца, включая "Страх сцены", "Незнакомцы в поезде" и "Психо".
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КультураНовости культурыСШААльфред ХичкокThe Hollywood ReporterКино и сериалы
 
 
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