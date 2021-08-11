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В Геленджике экс-полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку
В Геленджике экс-полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку - РИА Новости, 11.08.2021
В Геленджике экс-полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку
Суд в Геленджике признал бывшего начальника отдела местной полиции виновным в получении взятки за увод от административной ответственности, сообщает... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:35
2021-08-11T15:35
2021-08-11T15:35
происшествия
геленджик
краснодарский краевой суд
россия
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КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Суд в Геленджике признал бывшего начальника отдела местной полиции виновным в получении взятки за увод от административной ответственности, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда."Бывший начальник отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по Геленджику признан виновным в получении взятки", - говорится в сообщении.Со ссылкой на приговор отмечается, что в июне 2019 года полицейский узнал, что его знакомый без регистрации предпринимательской деятельности незаконно занимается джиппингом, за что грозит административная ответственность.По данным пресс-службы, подсудимый вину не признал, "заявив, что умысла на получение взятки он не имел"."Суд счел доказанной вину подсудимого. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств дела и данных о личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в релизе. Также бывший правоохранитель лишен права занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе на 3 года.Приговор в законную силу пока не вступил.В минувший четверг органы СКР по Кубани сообщили о возбуждении дела в отношении двух полицейских из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, они скрылись и объявлены в розыск. Также в четверг СУСК сообщил, что сотрудники регионального УФСБ задержали в Геленджике при получении взятки инспектора патрульно-постовой службы, который уже дал признательные показания. По версии следствия, 17 июля полицейский выявил двух подозрительных граждан и в ходе проверки их документов и мобильных телефонов выяснил, что один из них собирался приобрести наркотики. По информации СУСК, за бездействие правоохранитель попросил 100 тысяч рублей, а 1 августа после получения взятки был задержан. На следующий день полицейский главк Кубани сообщил, что два сотрудника ДПС в Геленджике задержаны по подозрению в получении взятки, и ими сейчас занимаются сотрудники службы госбезопасности.
https://ria.ru/20210804/politseyskiy-1744412023.html
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происшествия, геленджик, краснодарский краевой суд, россия
В Геленджике экс-полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку
Суд в Геленджике приговорил экс-полицейского к семи годам колонии по делу о взятке
КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости.
Суд в Геленджике
признал бывшего начальника отдела местной полиции виновным в получении взятки за увод от административной ответственности, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда
.
"Бывший начальник отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по Геленджику признан виновным в получении взятки", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на приговор отмечается, что в июне 2019 года полицейский узнал, что его знакомый без регистрации предпринимательской деятельности незаконно занимается джиппингом, за что грозит административная ответственность.
"Чтобы не выполнять свои должностные обязанности по пресечению данного административного правонарушения и не привлекать к ответственности предпринимателей, полицейский сообщил своему знакомому о необходимости передачи ему денежных средств в размере 1,2 миллиона рублей, которые попросил передавать частями. После передачи второй части суммы он был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении. Дело расследовало региональное СУСК.
По данным пресс-службы, подсудимый вину не признал, "заявив, что умысла на получение взятки он не имел".
"Суд счел доказанной вину подсудимого. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств дела и данных о личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в релизе. Также бывший правоохранитель лишен права занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе на 3 года.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В минувший четверг органы СКР
по Кубани сообщили о возбуждении дела в отношении двух полицейских из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, они скрылись и объявлены в розыск. Также в четверг СУСК сообщил, что сотрудники регионального УФСБ задержали в Геленджике при получении взятки инспектора патрульно-постовой службы, который уже дал признательные показания. По версии следствия, 17 июля полицейский выявил двух подозрительных граждан и в ходе проверки их документов и мобильных телефонов выяснил, что один из них собирался приобрести наркотики. По информации СУСК, за бездействие правоохранитель попросил 100 тысяч рублей, а 1 августа после получения взятки был задержан. На следующий день полицейский главк Кубани сообщил, что два сотрудника ДПС в Геленджике задержаны по подозрению в получении взятки, и ими сейчас занимаются сотрудники службы госбезопасности.