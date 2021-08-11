https://ria.ru/20210811/gelendzhik-1745349621.html

В Геленджике экс-полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку

В Геленджике экс-полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку - РИА Новости, 11.08.2021

В Геленджике экс-полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку

Суд в Геленджике признал бывшего начальника отдела местной полиции виновным в получении взятки за увод от административной ответственности, сообщает... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:35

2021-08-11T15:35

2021-08-11T15:35

происшествия

геленджик

краснодарский краевой суд

россия

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КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Суд в Геленджике признал бывшего начальника отдела местной полиции виновным в получении взятки за увод от административной ответственности, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда."Бывший начальник отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по Геленджику признан виновным в получении взятки", - говорится в сообщении.Со ссылкой на приговор отмечается, что в июне 2019 года полицейский узнал, что его знакомый без регистрации предпринимательской деятельности незаконно занимается джиппингом, за что грозит административная ответственность.По данным пресс-службы, подсудимый вину не признал, "заявив, что умысла на получение взятки он не имел"."Суд счел доказанной вину подсудимого. С учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств дела и данных о личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавляется в релизе. Также бывший правоохранитель лишен права занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе на 3 года.Приговор в законную силу пока не вступил.В минувший четверг органы СКР по Кубани сообщили о возбуждении дела в отношении двух полицейских из Геленджика, подозреваемых в превышении полномочий из-за эпизода с вымогательством 1,7 миллиона рублей, они скрылись и объявлены в розыск. Также в четверг СУСК сообщил, что сотрудники регионального УФСБ задержали в Геленджике при получении взятки инспектора патрульно-постовой службы, который уже дал признательные показания. По версии следствия, 17 июля полицейский выявил двух подозрительных граждан и в ходе проверки их документов и мобильных телефонов выяснил, что один из них собирался приобрести наркотики. По информации СУСК, за бездействие правоохранитель попросил 100 тысяч рублей, а 1 августа после получения взятки был задержан. На следующий день полицейский главк Кубани сообщил, что два сотрудника ДПС в Геленджике задержаны по подозрению в получении взятки, и ими сейчас занимаются сотрудники службы госбезопасности.

https://ria.ru/20210804/politseyskiy-1744412023.html

https://ria.ru/20210810/vzyatka-1745248893.html

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происшествия, геленджик, краснодарский краевой суд, россия