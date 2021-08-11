https://ria.ru/20210811/evrosoyuz-1745301965.html
Названы страны Европы, куда туристам не рекомендуют ездить из-за пандемии
Названы страны Европы, куда туристам не рекомендуют ездить из-за пандемии - РИА Новости, 11.08.2021
Названы страны Европы, куда туристам не рекомендуют ездить из-за пандемии
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) обновил перечень безопасных государств, а также тех, от поездок в которые, напротив, рекомендуют РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T20:02
2021-08-11T20:02
2021-08-11T20:02
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норвегия
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португалия
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) обновил перечень безопасных государств, а также тех, от поездок в которые, напротив, рекомендуют воздержаться, сообщает "Турпром".Решение пересмотреть список направлений было принято в связи с изменением ситуации с COVID-19. В большинстве стран Евросоюза она стабилизировалась, однако в некоторых ухудшилась.Согласно последнему обновлению, число государств, куда путешественники могут отправиться, не рискуя здоровьем, увеличилось. В "зеленый список" вошли Германия, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Латвия, Лихтенштейн, отдельные регионы Норвегии, Хорватии и Италии.В этом перечне те государства, уровень положительных тестов в которых менее одного процента и где выявили менее 75 случаев заражения на 100 тысяч жителей в течение последних 14 дней.Категорически не рекомендуют туристам ездить в регионы, занесенные экспертами ECDC в красный и темно-красный списки, так как вероятность заражения коронавирусом там очень высока. К опасным отнесены популярные греческие острова Миконос, Санторини, Парос, Самос и Наксос, испанские курорты Ибица, Менорка и Пальма, регионы Франции, Финляндии, Швеции и Ирландии, а также Эстония, Мальта, Португалия и Исландия.
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евросоюз, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, норвегия, финляндия, португалия, туризм
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) обновил перечень безопасных государств, а также тех, от поездок в которые, напротив, рекомендуют воздержаться, сообщает
"Турпром".
Решение пересмотреть список направлений было принято в связи с изменением ситуации с COVID-19. В большинстве стран Евросоюза она стабилизировалась, однако в некоторых ухудшилась.
Согласно последнему обновлению, число государств, куда путешественники могут отправиться, не рискуя здоровьем, увеличилось. В "зеленый список" вошли Германия, Польша, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Латвия, Лихтенштейн, отдельные регионы Норвегии, Хорватии и Италии.
В этом перечне те государства, уровень положительных тестов в которых менее одного процента и где выявили менее 75 случаев заражения на 100 тысяч жителей в течение последних 14 дней.
Категорически не рекомендуют туристам ездить в регионы, занесенные экспертами ECDC в красный и темно-красный списки, так как вероятность заражения коронавирусом там очень высока. К опасным отнесены популярные греческие острова Миконос, Санторини, Парос, Самос и Наксос, испанские курорты Ибица, Менорка и Пальма, регионы Франции, Финляндии, Швеции и Ирландии, а также Эстония, Мальта, Португалия и Исландия.