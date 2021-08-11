https://ria.ru/20210811/dvory-1745332254.html

В Липецке благоустроят более двух десятков дворов в 2021 году

В Липецке благоустроят более двух десятков дворов в 2021 году - РИА Новости, 11.08.2021

В Липецке благоустроят более двух десятков дворов в 2021 году

Более двух десятков дворов благоустроят в Липецке в текущем году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:04

2021-08-11T14:04

2021-08-11T14:04

липецкая область

общество

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Более двух десятков дворов благоустроят в Липецке в текущем году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, на реализацию проекта в 2021 году направлено более 23 миллионов рублей из городского и регионального бюджетов. Благодаря этому, во дворах Липецка появились новые спортивные и игровые комплексы, площадки со специальным прорезиненным покрытием, скамейки, зеленые насаждения и малые архитектурные формы.Первый этап благоустройства придомовых территорий почти завершен. В ближайшее время власти региона планируют приступить ко второму этапу и благоустроить еще несколько городских дворов. Сейчас там все готово для установки оборудования."Мы продолжим эту работу в следующем году и будем проводить до тех пор, пока все дворы областного центра не примут надлежащий вид", - отметил Артамонов.

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липецк

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общество, липецк, игорь артамонов