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Липецкая область
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В Липецке благоустроят более двух десятков дворов в 2021 году
В Липецке благоустроят более двух десятков дворов в 2021 году - РИА Новости, 11.08.2021
В Липецке благоустроят более двух десятков дворов в 2021 году
Более двух десятков дворов благоустроят в Липецке в текущем году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:04
2021-08-11T14:04
липецкая область
общество
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Более двух десятков дворов благоустроят в Липецке в текущем году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, на реализацию проекта в 2021 году направлено более 23 миллионов рублей из городского и регионального бюджетов. Благодаря этому, во дворах Липецка появились новые спортивные и игровые комплексы, площадки со специальным прорезиненным покрытием, скамейки, зеленые насаждения и малые архитектурные формы.Первый этап благоустройства придомовых территорий почти завершен. В ближайшее время власти региона планируют приступить ко второму этапу и благоустроить еще несколько городских дворов. Сейчас там все готово для установки оборудования."Мы продолжим эту работу в следующем году и будем проводить до тех пор, пока все дворы областного центра не примут надлежащий вид", - отметил Артамонов.
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общество, липецк, игорь артамонов
14:04 11.08.2021
 

В Липецке благоустроят более двух десятков дворов в 2021 году

© Фото : Национальные Проекты России /"Жилье и городская среда"Проект по благоустройству общественных пространств в Липецке
Проект по благоустройству общественных пространств в Липецке - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Фото : Национальные Проекты России /"Жилье и городская среда"
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Более двух десятков дворов благоустроят в Липецке в текущем году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, на реализацию проекта в 2021 году направлено более 23 миллионов рублей из городского и регионального бюджетов. Благодаря этому, во дворах Липецка появились новые спортивные и игровые комплексы, площадки со специальным прорезиненным покрытием, скамейки, зеленые насаждения и малые архитектурные формы.
Первый этап благоустройства придомовых территорий почти завершен. В ближайшее время власти региона планируют приступить ко второму этапу и благоустроить еще несколько городских дворов. Сейчас там все готово для установки оборудования.
"Мы продолжим эту работу в следующем году и будем проводить до тех пор, пока все дворы областного центра не примут надлежащий вид", - отметил Артамонов.
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Липецкая областьОбществоЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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