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В Турции мотоциклист насмерть сбил 81-летнюю россиянку
В Турции мотоциклист насмерть сбил 81-летнюю россиянку - РИА Новости, 11.08.2021
В Турции мотоциклист насмерть сбил 81-летнюю россиянку
Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель российской гражданки в результате ДТП в турецкой Аланье. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:36
2021-08-11T16:37
в мире
происшествия
анталья (провинция)
россия
новости - туризм
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель российской гражданки в результате ДТП в турецкой Аланье.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в Аланье мотоциклист насмерть сбил 81-летнюю россиянку, которая пыталась перейти дорогу. Полиция проводит расследование, водитель мотоцикла задержан."Подтверждаем факт гибели российской гражданки в результате ДТП в Аланье. Обстоятельства этого трагического инцидента выясняются местными правоохранительными органами. Генконсульство находится на связи с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая консульская помощь", - сообщили в российской дипмиссии.
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в мире, происшествия, анталья (провинция), россия, новости - туризм
16:36 11.08.2021 (обновлено: 16:37 11.08.2021)
 
В Турции мотоциклист насмерть сбил 81-летнюю россиянку

Генконсульство в Турции подтвердило гибель россиянки в ДТП с мотоциклом в Аланье

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило РИА Новости гибель российской гражданки в результате ДТП в турецкой Аланье.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в Аланье мотоциклист насмерть сбил 81-летнюю россиянку, которая пыталась перейти дорогу. Полиция проводит расследование, водитель мотоцикла задержан.
"Подтверждаем факт гибели российской гражданки в результате ДТП в Аланье. Обстоятельства этого трагического инцидента выясняются местными правоохранительными органами. Генконсульство находится на связи с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая консульская помощь", - сообщили в российской дипмиссии.
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