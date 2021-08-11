https://ria.ru/20210811/draka-1745248714.html

"Хочу все забыть": что сделала с мужчиной толпа подростков

"Хочу все забыть": что сделала с мужчиной толпа подростков - РИА Новости, 11.08.2021

"Хочу все забыть": что сделала с мужчиной толпа подростков

Перелом челюсти, сотрясение мозга и частичная потеря зрения — 44-летнего жителя города Советский (ХМАО) жестоко избил подросток, заручившийся поддержкой друзей. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:00

2021-08-11T08:09

происшествия

советский

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Перелом челюсти, сотрясение мозга и частичная потеря зрения — 44-летнего жителя города Советский (ХМАО) жестоко избил подросток, заручившийся поддержкой друзей. Полицейские изучили видеозапись произошедшего и показания свидетелей, но возбуждать уголовное дело отказались. РИА Новости разбиралось в ситуации."Один на один"В середине июня в Сети появился четырехминутный ролик с камеры видеонаблюдения, на котором хорошо видно, как Олег (по просьбе потерпевшего имя изменено) идет по улице, а ему навстречу движется группа подростков. Поравнявшись, они останавливаются, завязывается разговор.Внезапно один из молодых людей набрасывается на прохожего с кулаками и сбивает его с ног. Упавший, по всей видимости, теряет сознание. Однако школьника это не останавливает — сразу наносит еще несколько ударов, в том числе по голове. Затем подростка оттаскивают в сторону друзья. Он ненадолго успокаивается, но напоследок снова пинает лежащего, и компания удаляется. Спустя пару минут избитый приходит в себя, с трудом садится.Похожий ролик, снятый на камеру мобильного телефона, за день до этого выложили в местные паблики и сами подростки. За кадром слышно, как друзья нападавшего подначивают его, отпускают шуточки, глумятся над жертвой. А в ответ на возмущение женщины, которая увидела избиение с балкона, хулиган грубо объясняет: "он получил за дело", "дрались один на один".Ранее в соцсетях распространили другое видео: те же самые подростки громят и опрокидывают на землю два уличных биотуалета.Жители города быстро опознали почти всех участников драки, указали в местных пабликах ссылки на их профили в ВК. После этого кто-то из школьников удалил личные страницы, кто-то — ограничил к ним доступ.Давний конфликт"Я долго лежал в больнице с сотрясением мозга и переломом челюсти, — рассказывает пострадавший РИА Новости. — Частично потерял память и зрение, теперь хожу в очках. Врачи не дают никаких прогнозов. Из-за случившегося лишился работы".Олег знаком с нападавшим — тот встречался с его падчерицей. Школьник якобы решил проучить взрослого за то, что он поднимал на девушку руку. Однако наш собеседник это категорически отрицает.Корреспондент РИА Новости связался с подростком, попросил изложить его версию инцидента. Школьник ответил, что "ему лень". И заблокировал страницу в соцсетях.В интернете он позиционирует себя как начинающий исполнитель, "который пишет музыку с 15 лет и хочет покорить (в оригинале — нецензурное слово. — Прим. ред.) всю страну". Треки собственного сочинения подросток выкладывает в группе в ВК, на критику реагирует крайне агрессивно."Еще один негативный комментарий в мой адрес, и я тебя при встрече изобью, поэтому лучше не попадайся мне на глаза", — угрожает он тому, кто назвал его песни неоригинальными.Через несколько дней после избиения в Сети появилось очередное видео: там школьник держится гораздо скромнее."Я хотел бы извиниться перед Олегом за то, что его избил, — неохотно говорит он на камеру. — Также хотел бы извиниться перед женщиной, которой огрызался, когда она кричала на нас с балкона. Еще хотел бы извиниться за поваленные биотуалеты. Дайте мне тряпки, и я их отмою".Штраф — до 500 рублейМестный отдел полиции полтора месяца проводил проверку и на днях вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 116 УК "Побои". Также в действиях подростка не нашли состава преступления по административной статье 6.1.1 КоАП о "нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль". Причина — не определена степень вреда здоровью потерпевшего."Он не предоставил никаких документов из больницы, — объясняют в пресс-службе Управления МВД по ХМАО. — Несмотря на это, материалы по побоям все еще находятся в отделе по делам несовершеннолетних. Как только мы получим от врачей необходимые бумаги, сразу вынесем соответствующее решение. В возбуждении уголовного дела отказано, так как подросток не достиг 16-летнего возраста".Олег признается, что не ожидал такого, однако о том, как поступит, пока не думал. "Я просто хочу забыть эту историю и больше к ней не возвращаться. Тем более мне здесь еще жить", — говорит он.Помимо этого, полиция занимается административным делом об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества — речь о двух разбитых биотуалетах. Материалы в ближайшее время передадут в суд. Возможное наказание — штраф до 500 рублей.

https://ria.ru/20210729/tyurma-1743226069.html

https://ria.ru/20200610/1572692915.html

https://ria.ru/20210413/bandy-1727654969.html

https://ria.ru/20210618/draka-1737473012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, советский