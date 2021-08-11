https://ria.ru/20210811/domrabotnitsa-1745325210.html

В Подмосковье домработницу заподозрили в краже драгоценностей

В Подмосковье домработницу заподозрили в краже драгоценностей - РИА Новости, 11.08.2021

В Подмосковье домработницу заподозрили в краже драгоценностей

Полицейские задержали в Подмосковье женщину, подозреваемую в краже драгоценностей из дома, в который она приходила убирать, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T13:04

2021-08-11T13:04

2021-08-11T13:04

происшествия

татьяна петрова

московская область (подмосковье)

ивановская область

москва

гумвд

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полицейские задержали в Подмосковье женщину, подозреваемую в краже драгоценностей из дома, в который она приходила убирать, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."В дежурную часть МУМВД России "Щелковское" поступило заявление от 57-летней жительницы города Москвы о том, что из ее дачного дома, расположенного в деревне Большие Жеребцы, похищены ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей", – сказала начальник пресс-службы областного ГУМВД Татьяна Петрова.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в совершении кражи 60-летнюю ранее судимую жительницу Ивановской области."Установлено, что женщина приходила убираться в доме заявительницы по найму и, воспользовавшись моментом, похитила ювелирные украшения", – добавила Петрова.По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Суд заключил подозреваемую под стражу.

https://ria.ru/20210802/repetitor-1744040540.html

https://ria.ru/20210727/moshenniki-1743022281.html

московская область (подмосковье)

ивановская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, татьяна петрова, московская область (подмосковье), ивановская область, москва, гумвд