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В Подмосковье домработницу заподозрили в краже драгоценностей
В Подмосковье домработницу заподозрили в краже драгоценностей - РИА Новости, 11.08.2021
В Подмосковье домработницу заподозрили в краже драгоценностей
Полицейские задержали в Подмосковье женщину, подозреваемую в краже драгоценностей из дома, в который она приходила убирать, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T13:04
2021-08-11T13:04
2021-08-11T13:04
происшествия
татьяна петрова
московская область (подмосковье)
ивановская область
москва
гумвд
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Полицейские задержали в Подмосковье женщину, подозреваемую в краже драгоценностей из дома, в который она приходила убирать, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."В дежурную часть МУМВД России "Щелковское" поступило заявление от 57-летней жительницы города Москвы о том, что из ее дачного дома, расположенного в деревне Большие Жеребцы, похищены ювелирные изделия. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей", – сказала начальник пресс-службы областного ГУМВД Татьяна Петрова.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в совершении кражи 60-летнюю ранее судимую жительницу Ивановской области."Установлено, что женщина приходила убираться в доме заявительницы по найму и, воспользовавшись моментом, похитила ювелирные украшения", – добавила Петрова.По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Суд заключил подозреваемую под стражу.
https://ria.ru/20210802/repetitor-1744040540.html
https://ria.ru/20210727/moshenniki-1743022281.html
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происшествия, татьяна петрова, московская область (подмосковье), ивановская область, москва, гумвд
В Подмосковье домработницу заподозрили в краже драгоценностей
в Подмосковье женщину заподозрили в краже драгоценностей из дома, в который она приходила убирать