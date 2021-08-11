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Xiaomi представила четвероногого робота CyberDog
Xiaomi представила четвероногого робота CyberDog - РИА Новости, 11.08.2021
Xiaomi представила четвероногого робота CyberDog
Китайская технологическая компания Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog, сообщается в релизе компании. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T02:06
2021-08-11T02:06
технологии
китай
xiaomi inc
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Китайская технологическая компания Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog, сообщается в релизе компании."Сегодня Xiaomi сделала еще один смелый шаг в исследовании технологий будущего, представив своего нового четвероногого робота CyberDog на основе биотехнологий. Запуск CyberDog - это кульминация инженерного мастерства Xiaomi, воплощенная в роботе-компаньоне с открытым исходным кодом", - говорится в релизе.Отмечается, что двигатели, разработанные Xiaomi, обеспечивают роботу высокую скорость, маневренность и широкий диапазон движений. CyberDog может совершать ряд движений со скоростью 3,2 метра в секунду и такие сложные действия, как сальто назад. Кроме того, робот может реагировать на голосовые команды и следовать за своим владельцем.По данным релиза, для полного моделирования биологических организмов CyberDog оснащен 11 высокоточными датчиками, в том числе сенсорными датчиками, камерами, ультразвуковыми датчиками, модулями GPS.Компания сообщила, что выпустит одну тысячу четвероногих роботов для поклонников Xiaomi, инженеров и энтузиастов робототехники "с целью совместного изучения огромных возможностей CyberDog".Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также умных товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
https://ria.ru/20210730/promobot-1743615106.html
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технологии, китай, xiaomi inc
02:06 11.08.2021
 
Xiaomi представила четвероногого робота CyberDog

Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Китайская технологическая компания Xiaomi представила нового четвероногого робота-компаньона CyberDog, сообщается в релизе компании.
"Сегодня Xiaomi сделала еще один смелый шаг в исследовании технологий будущего, представив своего нового четвероногого робота CyberDog на основе биотехнологий. Запуск CyberDog - это кульминация инженерного мастерства Xiaomi, воплощенная в роботе-компаньоне с открытым исходным кодом", - говорится в релизе.
Отмечается, что двигатели, разработанные Xiaomi, обеспечивают роботу высокую скорость, маневренность и широкий диапазон движений. CyberDog может совершать ряд движений со скоростью 3,2 метра в секунду и такие сложные действия, как сальто назад. Кроме того, робот может реагировать на голосовые команды и следовать за своим владельцем.
По данным релиза, для полного моделирования биологических организмов CyberDog оснащен 11 высокоточными датчиками, в том числе сенсорными датчиками, камерами, ультразвуковыми датчиками, модулями GPS.
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Xiaomi - китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также умных товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.
 
ТехнологииКитайXiaomi Inc
 
 
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