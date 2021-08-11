https://ria.ru/20210811/chernogoriya-1745333503.html
Эксперты рассказали, как туристам бюджетно добраться до Черногории
Эксперты рассказали, как туристам бюджетно добраться до Черногории - РИА Новости, 11.08.2021
Эксперты рассказали, как туристам бюджетно добраться до Черногории
Туроператоры объяснили, как туристам летом можно добраться в Черногорию и Албанию, с которыми Россия пока не восстановила прямое авиасообщение, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:24
2021-08-11T15:24
2021-08-11T15:24
туризм
подгорица (город)
северная македония
албания
скопье
тирана (город)
черногория
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149793/39/1497933937_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bee312a950e1890c0bbff7f0b0ba044.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Туроператоры объяснили, как туристам летом можно добраться в Черногорию и Албанию, с которыми Россия пока не восстановила прямое авиасообщение, сообщает АТОР.Путешественники едут на курорты Адриатики с пересадками. К примеру, самолеты из России в Македонию отправляются с загрузкой в 95 процентов. Авиасообщение с Македонией было возобновлено с 28 июня. Перелет длится 3,5 часа, стоимость билетов в оба конца — от 19 тысяч рублей. Большинство пассажиров — транзитные, они проводят в стране прилета пару дней и отправляются к месту отдыха в соседние республики, чаще всего — в Черногорию. Она открыта для россиян. ПЦР-тесты не нужны, виза на срок до 90 дней не требуется, но вот прямых рейсов пока нет.Дорогу из Македонии в Черногорию быстрой не назовешь. Автобус по маршруту Скопье — Подгорица преодолевает 550 километров за шесть часов. Билет стоит 25 евро, и это сейчас для туристов самый бюджетный вариант.Компании предлагают туры в Черногорию через Албанию. Из аэропорта Тираны организован групповой трансфер продолжительностью около пяти часов. Самостоятельно купить авиабилет из Москвы в Тирану можно за 30 тысяч рублей, далее — четыре часа на автобусе. Для въезда в Албанию российским туристам не нужны виза и ПЦР-тест.
https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html
подгорица (город)
северная македония
албания
скопье
тирана (город)
черногория
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149793/39/1497933937_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_122eec2551b4bdee779fbb0480d322ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подгорица (город), северная македония, албания, скопье, тирана (город), черногория, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), самолеты, авиабилеты, туризм, россия, коронавирус covid-19, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости.
Туроператоры объяснили, как туристам летом можно добраться в Черногорию и Албанию, с которыми Россия пока не восстановила прямое авиасообщение, сообщает
АТОР.
Путешественники едут на курорты Адриатики с пересадками. К примеру, самолеты из России в Македонию отправляются с загрузкой в 95 процентов. Авиасообщение с Македонией было возобновлено с 28 июня. Перелет длится 3,5 часа, стоимость билетов в оба конца — от 19 тысяч рублей.
Большинство пассажиров — транзитные, они проводят в стране прилета пару дней и отправляются к месту отдыха в соседние республики, чаще всего — в Черногорию. Она открыта для россиян. ПЦР-тесты не нужны, виза на срок до 90 дней не требуется, но вот прямых рейсов пока нет.
Дорогу из Македонии в Черногорию быстрой не назовешь. Автобус по маршруту Скопье — Подгорица преодолевает 550 километров за шесть часов. Билет стоит 25 евро, и это сейчас для туристов самый бюджетный вариант.
Компании предлагают туры в Черногорию через Албанию. Из аэропорта Тираны организован групповой трансфер продолжительностью около пяти часов. Самостоятельно купить авиабилет из Москвы в Тирану можно за 30 тысяч рублей, далее — четыре часа на автобусе. Для въезда в Албанию российским туристам не нужны виза и ПЦР-тест.