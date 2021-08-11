https://ria.ru/20210811/chernogoriya-1745333503.html

Эксперты рассказали, как туристам бюджетно добраться до Черногории

Эксперты рассказали, как туристам бюджетно добраться до Черногории - РИА Новости, 11.08.2021

Эксперты рассказали, как туристам бюджетно добраться до Черногории

Туроператоры объяснили, как туристам летом можно добраться в Черногорию и Албанию, с которыми Россия пока не восстановила прямое авиасообщение, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:24

2021-08-11T15:24

2021-08-11T15:24

туризм

подгорица (город)

северная македония

албания

скопье

тирана (город)

черногория

новости - туризм

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Туроператоры объяснили, как туристам летом можно добраться в Черногорию и Албанию, с которыми Россия пока не восстановила прямое авиасообщение, сообщает АТОР.Путешественники едут на курорты Адриатики с пересадками. К примеру, самолеты из России в Македонию отправляются с загрузкой в 95 процентов. Авиасообщение с Македонией было возобновлено с 28 июня. Перелет длится 3,5 часа, стоимость билетов в оба конца — от 19 тысяч рублей. Большинство пассажиров — транзитные, они проводят в стране прилета пару дней и отправляются к месту отдыха в соседние республики, чаще всего — в Черногорию. Она открыта для россиян. ПЦР-тесты не нужны, виза на срок до 90 дней не требуется, но вот прямых рейсов пока нет.Дорогу из Македонии в Черногорию быстрой не назовешь. Автобус по маршруту Скопье — Подгорица преодолевает 550 километров за шесть часов. Билет стоит 25 евро, и это сейчас для туристов самый бюджетный вариант.Компании предлагают туры в Черногорию через Албанию. Из аэропорта Тираны организован групповой трансфер продолжительностью около пяти часов. Самостоятельно купить авиабилет из Москвы в Тирану можно за 30 тысяч рублей, далее — четыре часа на автобусе. Для въезда в Албанию российским туристам не нужны виза и ПЦР-тест.

https://ria.ru/20210603/chernogoriya-1735132906.html

подгорица (город)

северная македония

албания

скопье

тирана (город)

черногория

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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