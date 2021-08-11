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"Мосприрода": нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено
"Мосприрода": нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено - РИА Новости, 12.08.2021
"Мосприрода": нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено
Нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-11T16:30
2021-08-12T14:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
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москва
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве и Подмосковье отмечались случаи появления богомолов."Специалистами ГПБУ "Мосприрода" нашествия богомолов на подведомственных природных территориях не обнаружено", - рассказали в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), москва, мосприрода
16:30 11.08.2021 (обновлено: 14:00 12.08.2021)
 

"Мосприрода": нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено

© Phil HastingsПри "дефиците" дамского общества самцы богомолов теряют всякую осторожность, ухаживая за самкой
При дефиците дамского общества самцы богомолов теряют всякую осторожность, ухаживая за самкой
© Phil Hastings
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве и Подмосковье отмечались случаи появления богомолов.
Божьи коровки - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 14:48Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Нашествия насекомых в лесопарках Москвы замечено не было
"Специалистами ГПБУ "Мосприрода" нашествия богомолов на подведомственных природных территориях не обнаружено", - рассказали в пресс-службе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковская область (Подмосковье)МоскваМосприрода
 
 
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