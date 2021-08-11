https://ria.ru/20210811/bogomoly-1745476952.html

"Мосприрода": нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено

"Мосприрода": нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено - РИА Новости, 12.08.2021

"Мосприрода": нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено

Нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-11T16:30

2021-08-11T16:30

2021-08-12T14:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

московская область (подмосковье)

москва

мосприрода

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Нашествия богомолов в лесопарках Москвы не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве и Подмосковье отмечались случаи появления богомолов."Специалистами ГПБУ "Мосприрода" нашествия богомолов на подведомственных природных территориях не обнаружено", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210730/nasekomye-1744511047.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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московская область (подмосковье), москва, мосприрода