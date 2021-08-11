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Финансист объяснил, когда нужно срочно выводить деньги с биржи
Финансист объяснил, когда нужно срочно выводить деньги с биржи - РИА Новости, 11.08.2021
Финансист объяснил, когда нужно срочно выводить деньги с биржи
Прогнозировать обвал на бирже крайне сложно, поверхностный анализ может привести к ложным гипотезам. Но, заметив, что рынок перегрет, можно себя перестраховать... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T01:16
2021-08-11T01:16
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Прогнозировать обвал на бирже крайне сложно, поверхностный анализ может привести к ложным гипотезам. Но, заметив, что рынок перегрет, можно себя перестраховать - закрыть рисковые позиции и увеличить консервативный портфель, рассказал агентству "Прайм" личный брокер "Открытие Брокер" Сергей Трощенков.Также собеседник агентства обращает внимание, что в эпоху околонулевых процентных ставок в долларах и евро, совершенно нормальна оценка рынка по более высоким мультипликаторам, чем та, что сложилась исторически."Сильно изменилась структура крупнейших индексов. Если раньше в S&amp;P500 было больше количество циклических компаний, то сейчас это в основном FANGMAN (Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet, Microsoft, Apple, NVIDIA). Понятно, что эти компании должны оцениваться дороже, чем условный Chevron, US Steel или Coca-Cola", - разъясняет Трощенков.
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экономика, apple, microsoft corporation, биржа, facebook, россия
01:16 11.08.2021
 
Финансист объяснил, когда нужно срочно выводить деньги с биржи

Финансист Трощенков: при перегреве фондового рынка следует отказываться от рискованных инвестиций

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФондовые торги
Фондовые торги - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Прогнозировать обвал на бирже крайне сложно, поверхностный анализ может привести к ложным гипотезам. Но, заметив, что рынок перегрет, можно себя перестраховать - закрыть рисковые позиции и увеличить консервативный портфель, рассказал агентству "Прайм" личный брокер "Открытие Брокер" Сергей Трощенков.
"Если мы говорим о понятии эффективного рынка, то все, что происходит в мире должно уже быть учтено в рыночных ценах с точки зрения макро- и микроэкономических параметров. Соответственно, исходя из данной гипотезы, фондовый рынок всегда оценен справедливо и в моменте причин для его обрушения нет", - полагает специалист.
Также собеседник агентства обращает внимание, что в эпоху околонулевых процентных ставок в долларах и евро, совершенно нормальна оценка рынка по более высоким мультипликаторам, чем та, что сложилась исторически.
"Сильно изменилась структура крупнейших индексов. Если раньше в S&P500 было больше количество циклических компаний, то сейчас это в основном FANGMAN (Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet, Microsoft, Apple, NVIDIA). Понятно, что эти компании должны оцениваться дороже, чем условный Chevron, US Steel или Coca-Cola", - разъясняет Трощенков.
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Финансист рассказал, чьи акции помогут защититься от биржевых скачков
 
ЭкономикаAppleMicrosoft CorporationБиржаFacebookРоссия
 
 
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