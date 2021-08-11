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Германия приостановила депортацию афганских беженцев
Германия приостановила депортацию афганских беженцев - РИА Новости, 11.08.2021
Германия приостановила депортацию афганских беженцев
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер распорядился временно приостановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане, сообщил... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:07
2021-08-11T15:16
в мире
германия
афганистан
мвд германии
обострение ситуации в афганистане
талибан
греция
бельгия
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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер распорядился временно приостановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане, сообщил представитель МВД Стив Альтер.Аналогичное решение ранее в среду приняли Нидерланды."Федеральный министр внутренних дел с учетом развития ситуации с безопасностью принял решение временно приостановить высылку (беженцев) в Афганистан", - написал Альтер в Twitter.Об этом решении стало известно вскоре после того, как в среду Альтер на брифинге заявлял, что высылка афганских беженцев, которым немецкие власти отказали в убежище, по-прежнему возможна, но решения будут приниматься на индивидуальной основе, в том числе с учетом ситуации в Афганистане.Вопрос принудительной высылки не имеющих права на убежище афганских беженцев активно обсуждается в Евросоюзе и Германии на фоне наступления радикального движения "Талибан"* в Афганистане после начала вывода войск международной коалиции. Шесть стран Евросоюза призвали Еврокомиссию не останавливать депортацию граждан Афганистана, не получивших право находиться на территории ЕС, даже несмотря на наступление движения "Талибана"*.Как сообщил госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди, помимо него обращение в Еврокомиссию подписали представители Германии, Австрии, Нидерландов, Дании и Греции. Он подчеркнул, что тот факт, что некоторые регионы в Афганистане небезопасны, "не означает, что каждый гражданин государства имеет право на защиту".*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210810/bayden-1745271452.html
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в мире, германия, афганистан, мвд германии, обострение ситуации в афганистане, талибан, греция, бельгия, евросоюз, еврокомиссия, хорст зеехофер, россия
15:07 11.08.2021 (обновлено: 15:16 11.08.2021)
 
Германия приостановила депортацию афганских беженцев

Глава МВД Германии Зеехофер распорядился приостановить принудительную высылку афганских беженцев

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге
Беженцы с Ближнего Востока у выставочного центра в Гамбурге - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер распорядился временно приостановить принудительную высылку афганских беженцев из-за ситуации в Афганистане, сообщил представитель МВД Стив Альтер.
Аналогичное решение ранее в среду приняли Нидерланды.
"Федеральный министр внутренних дел с учетом развития ситуации с безопасностью принял решение временно приостановить высылку (беженцев) в Афганистан", - написал Альтер в Twitter.
Об этом решении стало известно вскоре после того, как в среду Альтер на брифинге заявлял, что высылка афганских беженцев, которым немецкие власти отказали в убежище, по-прежнему возможна, но решения будут приниматься на индивидуальной основе, в том числе с учетом ситуации в Афганистане.
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Вопрос принудительной высылки не имеющих права на убежище афганских беженцев активно обсуждается в Евросоюзе и Германии на фоне наступления радикального движения "Талибан"* в Афганистане после начала вывода войск международной коалиции. Шесть стран Евросоюза призвали Еврокомиссию не останавливать депортацию граждан Афганистана, не получивших право находиться на территории ЕС, даже несмотря на наступление движения "Талибана"*.
Как сообщил госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди, помимо него обращение в Еврокомиссию подписали представители Германии, Австрии, Нидерландов, Дании и Греции. Он подчеркнул, что тот факт, что некоторые регионы в Афганистане небезопасны, "не означает, что каждый гражданин государства имеет право на защиту".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреГерманияАфганистанМВД ГерманииОбострение ситуации в АфганистанеТалибанГрецияБельгияЕвросоюзЕврокомиссияХорст ЗеехоферРоссия
 
 
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