https://ria.ru/20210811/belorussiya-1745375535.html

В Белоруссии оппозиционеру, ранившему себя в суде, грозит 8,5 года

В Белоруссии оппозиционеру, ранившему себя в суде, грозит 8,5 года - РИА Новости, 11.08.2021

В Белоруссии оппозиционеру, ранившему себя в суде, грозит 8,5 года

Гособвинение просит суд Белоруссии приговорить оппозиционера Степана Латыпова, который ранее ранил себя во время судебного процесса в Минске, к 8,5 годам... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:46

2021-08-11T17:46

2021-08-11T18:01

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

весна

мвд белоруссии

министерство здравоохранения белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734943793_0:80:1209:760_1920x0_80_0_0_20515c967e675c9aa3169f0403a84143.jpg

МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Гособвинение просит суд Белоруссии приговорить оппозиционера Степана Латыпова, который ранее ранил себя во время судебного процесса в Минске, к 8,5 годам колонии, сообщил в среду не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".Ранее центр "Весна" сообщал, что участник оппозиционных протестов Латыпов, обвиняемый в мошенничестве и организации действий по нарушению порядка, в зале столичного суда причинил себе телесные повреждения. Вскоре минздрав Белоруссии сообщил, что состояние 41-летнего мужчины стабильное. Суд по его уголовному делу возобновился 10 июня, Латыпова также направляли на судебно-психиатрическую экспертизу."Прокурор просит наказать политзаключенного… Степана Латыпова 8,5 года колонии и штрафом в 300 базовых величин (примерно 3,5 тысячи долларов по текущему официальному курсу – ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Уточняется, что, по мнению прокурора, наказание подсудимый должен отбывать в колонии в условиях усиленного режима.В сообщении поясняется, что сторона гособвинения просит суд признать Латыпова виновным по статьям об организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, о сопротивлении сотрудникам милиции, а также как директора частного предприятия - о мошенничестве в крупном размере. По данным правозащитников, Латыпов ни по одной статье вину не признал.Латыпов был задержан в сентябре 2020 года после инцидента с правоохранителями, которые прибыли на улицу Червякова в Минске, где жители, несогласные с итогами президентских выборов, настроенные организовали "Площадь Перемен". Там планировалось закрасить мурал с изображениями "Диджеев Свободы", который периодически рисовали жители двора. Позже в квартире мужчины прошел обыск, его адвокат говорил журналистам, что Латыпов задержан в рамках уголовного дела.Неназванный сотрудник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии в эфире государственного телеканала СТВ сообщил, что Латыпов занимался сбором денег на подрывную деятельность по дискредитации органов власти и управления, намеревался распылить химикаты у домов силовиков. Отмечалось, что мужчина организовал "незаконный канал поставки на территорию страны химических веществ китайского производства под видом товаров народного потребления, а также закупил химические препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210706/prigovor-1740044175.html

https://ria.ru/20210710/dudnikov-1740728099.html

https://ria.ru/20210625/sledstvie-1738545453.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, весна, мвд белоруссии, министерство здравоохранения белоруссии