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Белорусские правозащитники сообщили о задержаниях нескольких оппозиционеров
Белорусские правозащитники сообщили о задержаниях нескольких оппозиционеров - РИА Новости, 11.08.2021
Белорусские правозащитники сообщили о задержаниях нескольких оппозиционеров
Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании в стране ряда оппозиционных активистов, а также представителей... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:13
2021-08-11T17:35
в мире
белоруссия
минск
гродно
александр лукашенко
белорусская христианская демократия
игорь лещеня
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании в стране ряда оппозиционных активистов, а также представителей анархистского движения."Сегодня утром силовики пришли с обыском по прописке по меньшей мере к восьми активистам и активисткам анархистского движения в Минске, Кобрине, Гомеле, Гродно, Быхове и других городах. Некоторые из них уже давно выехали за пределы страны… Известно, что минимум трое человек задержаны", - говорится в сообщении на сайте центра. Причины обысков неизвестны.Кроме того, правозащитники заявили, что "сегодня проходит "зачистка" делегатов "Схода" (инициатива оппозиции, альтернативная Всебелорусскому народному собранию – ред.)".В сообщении говорится, что известно про действия правоохранительных органов в отношении половины из 55 делегатов в Минске. В частности, есть информация об обысках по адресам регистрации у 15 человек, включая экс-посла Белоруссии в Словакии, поддержавшего протесты, Игоря Лещени, семь человек не выходят на связь, нескольким звонили сотрудники милиции. По информации правозащитников, задержан секретарь оргкомитета по созданию партии "Белорусская Христианская демократия" Денис Садовский, который также был делегатом "Схода".Правоохранительные органы Белоруссии пока не прокомментировали данные сообщения.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт
https://ria.ru/20210716/belorussiya-1741481635.html
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в мире, белоруссия, минск, гродно, александр лукашенко, белорусская христианская демократия, игорь лещеня
17:13 11.08.2021 (обновлено: 17:35 11.08.2021)
 
Белорусские правозащитники сообщили о задержаниях нескольких оппозиционеров

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о задержаниях нескольких оппозиционных активистов

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании в стране ряда оппозиционных активистов, а также представителей анархистского движения.
"Сегодня утром силовики пришли с обыском по прописке по меньшей мере к восьми активистам и активисткам анархистского движения в Минске, Кобрине, Гомеле, Гродно, Быхове и других городах. Некоторые из них уже давно выехали за пределы страны… Известно, что минимум трое человек задержаны", - говорится в сообщении на сайте центра. Причины обысков неизвестны.
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Кроме того, правозащитники заявили, что "сегодня проходит "зачистка" делегатов "Схода" (инициатива оппозиции, альтернативная Всебелорусскому народному собранию – ред.)".
В сообщении говорится, что известно про действия правоохранительных органов в отношении половины из 55 делегатов в Минске. В частности, есть информация об обысках по адресам регистрации у 15 человек, включая экс-посла Белоруссии в Словакии, поддержавшего протесты, Игоря Лещени, семь человек не выходят на связь, нескольким звонили сотрудники милиции. По информации правозащитников, задержан секретарь оргкомитета по созданию партии "Белорусская Христианская демократия" Денис Садовский, который также был делегатом "Схода".
Правоохранительные органы Белоруссии пока не прокомментировали данные сообщения.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт
 
В миреБелоруссияМинскГродноАлександр ЛукашенкоБелорусская христианская демократияИгорь Лещеня
 
 
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