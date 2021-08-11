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Прибыль Новикомбанка по РСБУ за первое полугодие составила 5,9 млрд рублей
Прибыль Новикомбанка по РСБУ за первое полугодие составила 5,9 млрд рублей - РИА Новости, 11.08.2021
Прибыль Новикомбанка по РСБУ за первое полугодие составила 5,9 млрд рублей
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, получил за первое полугодие 2021 года чистую прибыль по РСБУ в размере 5,9 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T18:29
2021-08-11T18:29
2021-08-11T18:29
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, получил за первое полугодие 2021 года чистую прибыль по РСБУ в размере 5,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба банка.Положительный финансовый результат обеспечен продолжающимся ростом активов организации и расширением кредитования ключевых клиентов – предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.Поддержку финансовому результату Новикомбанка на протяжении первой половины 2021 года оказали высокое качество активов, эффективность применяемых процедур и банковских технологий. По состоянию на 1 июля активы банка превысили 564,1 миллиарда рублей. Кредитный портфель в размере 417 миллиардов рублей формирует основную часть активов, устойчивый поток платежей заемщиков за пользование предоставленными ресурсами принес чистый процентный доход в размере 9,1 миллиарда рублей, по отношению к первой половине 2020 года значение этого показателя увеличилось на 7%.Привлеченные средства клиентов, объем которых на отчетную дату равнялся 506,6 миллиарда рублей, обеспечивают стабильность ресурсной базы Новикомбанка.Как отметили в пресс-службе, Новикомбанк последовательно расширяет капитальную базу. За период с начала года объем собственных средств банка вырос на 9% до 66,17 миллиарда рублей. Высокий уровень капитализации банка предоставляет возможность реализации сложных и капиталоемких проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет использовать самые качественные услуги при минимальном уровне риска.По данным ресурса banki.ru, на 1 июля 2021 года банк занимает следующие позиции в банковской системе: 21-е место по объему активов, 22-е место по величине капитала, 14-е место по объему корпоративных кредитов, 14-е место по объему привлеченных средств корпоративных клиентов. Также, финансовая организация занимает 16-е место по размеру чистой прибыли.
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новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости
. Новикомбанк
, опорный банк Госкорпорации Ростех, получил за первое полугодие 2021 года чистую прибыль по РСБУ в размере 5,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба банка.
Положительный финансовый результат обеспечен продолжающимся ростом активов организации и расширением кредитования ключевых клиентов – предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.
Поддержку финансовому результату Новикомбанка на протяжении первой половины 2021 года оказали высокое качество активов, эффективность применяемых процедур и банковских технологий. По состоянию на 1 июля активы банка превысили 564,1 миллиарда рублей. Кредитный портфель в размере 417 миллиардов рублей формирует основную часть активов, устойчивый поток платежей заемщиков за пользование предоставленными ресурсами принес чистый процентный доход в размере 9,1 миллиарда рублей, по отношению к первой половине 2020 года значение этого показателя увеличилось на 7%.
Привлеченные средства клиентов, объем которых на отчетную дату равнялся 506,6 миллиарда рублей, обеспечивают стабильность ресурсной базы Новикомбанка.
"Среди клиентов Новикомбанка – ведущие предприятия высокотехнологичных отраслей. Наша главная задача, как опорного банка российской промышленности, - своевременное и качественное финансирование инвестиционных проектов и содействие росту российской экономики. Банк предлагает своим клиентам долгосрочные инструменты финансирования с использованием мер господдержки. Предприятия, с которыми мы сотрудничаем, приобрели в свое распоряжение максимально эффективные решения, позволяющие снижать издержки и в срок запускать стратегически важные для государства проекты", - прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводятся в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Новикомбанк последовательно расширяет капитальную базу. За период с начала года объем собственных средств банка вырос на 9% до 66,17 миллиарда рублей. Высокий уровень капитализации банка предоставляет возможность реализации сложных и капиталоемких проектов, гарантирует клиентам надежный доступ к кредитным ресурсам в необходимом объеме, позволяет использовать самые качественные услуги при минимальном уровне риска.
По данным ресурса banki.ru, на 1 июля 2021 года банк занимает следующие позиции в банковской системе: 21-е место по объему активов, 22-е место по величине капитала, 14-е место по объему корпоративных кредитов, 14-е место по объему привлеченных средств корпоративных клиентов. Также, финансовая организация занимает 16-е место по размеру чистой прибыли.