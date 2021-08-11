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Агентство стратегических инициатив

Агентство стратегических инициатив - РИА Новости, 11.08.2021

Агентство стратегических инициатив

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов – автономная некоммерческая организация, созданная в целях содействия развитию социальной и... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T02:41

2021-08-11T02:41

2021-08-11T02:41

справки

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

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Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов – автономная некоммерческая организация, созданная в целях содействия развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере среднего предпринимательства и социальной сфере, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив.Учреждено постановлением правительства РФ 11 августа 2011 года.Идея создания Агентства стратегических инициатив (АСИ) была выдвинута на тот момент премьер-министром России Владимиром Путиным 6 мая 2011 года, когда он выступал на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в Волгограде. Позднее Путин обозначил основную цель агентства – служить "социальным лифтом", дополнительным механизмом для того, чтобы молодые и перспективные люди могли бы реализовывать свои идеи и предложения, пробиться через бюрократические коридоры и барьеры. Агентство осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:– содействие инициированию и продвижению общественно значимых проектов субъектов среднего предпринимательства, в том числе в социальной сфере;– продвижение инициатив по улучшению предпринимательского климата, содействие преодолению барьеров в развитии субъектов среднего предпринимательства, в том числе в социальной сфере;– обеспечение распространения лучших практик поддержки предпринимательства, в том числе в социальной сфере, в субъектах Российской Федерации;– содействие распространению лучших корпоративных практик оценки и развития компетенций молодых профессиональных кадров;– содействие реализации проектов и инициатив по улучшению имиджа среднего предпринимательства;– обеспечение информационной поддержки деятельности субъектов среднего предпринимательства;– разработка механизмов обеспечения долгосрочной поддержки молодых профессионалов и рекомендаций по совершенствованию системы среднего и высшего профессионального образования;– содействие в разработке системы прогнозирования перспективных потребностей в специалистах для компаний среднего бизнеса и новых современных форм образования;– содействие в развитии и продвижении молодых профессиональных коллективов, реализующих социально значимые проекты, и активизации предпринимательской деятельности в социальной сфере;– содействие развитию форм поддержки проектов и инициатив в социальной сфере, в том числе с использованием целевого капитала и иных финансовых инструментов;– взаимодействие с общественными организациями, институтами развития и экспертным сообществом;– иные направления, обеспечивающие достижение целей деятельности агентства.Управление Агентством осуществляется коллегиальным органом – наблюдательным советом и постоянно действующим исполнительным органом – дирекцией Агентства.Наблюдательный совет – высший коллегиальный орган управления, возглавляемый президентом России Владимиром Путиным.К компетенции наблюдательного совета относятся: внесение изменений в устав АСИ; определение стратегии развития и приоритетов деятельности Агентства; одобрение проектов и инициатив; утверждение сметы расходов; утверждение годового отчета; создание филиалов и открытие представительств.В состав наблюдательного совета входят по должности помощник президента России, министр экономического развития РФ, генеральный директор и председатель экспертного совета агентства. Состав наблюдательного совета утверждается правительством РФ.Наблюдательный совет действует на постоянной основе и созывается председателем наблюдательного совета по мере необходимости, не реже одного раза в квартал.Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Текущую организацию деятельности агентства обеспечивает дирекция, возглавляемая генеральным директором. Персональный и количественный состав дирекции утверждается наблюдательным советом.С февраля 2017 года должность генерального директора Агентства стратегических инициатив занимает Светлана Чупшева.Экспертный совет –консультационный коллегиальный орган Агентства, сформированный из представителей экспертного сообщества.Экспертный совет осуществляет экспертизу проектов и инициатив, а также вырабатывает рекомендации по повестке дня заседаний наблюдательного совета и проектам предлагаемых решений наблюдательного совета.Состав экспертного совета формируется из представителей профессионального, отраслевого, предпринимательского, научного сообществ, общественных объединений, средств массовой информации и органов государственной власти.Поддержку агентства получают инициативы по созданию продуктов, услуг и сервисов, предназначенных для конечного потребителя и ориентированных на социально-экономические преобразования в регионах, а также повышение благополучия и качества жизни человека.Подаваемые на отбор заявки должны соответствовать установленным требованиям, таким как: проект должен решать задачи одной или нескольких национальных целей России; соответствовать стадии разработанного минимально жизнеспособного продукта (MVP) проекта, который либо реализован, либо находится на пилотировании; у проекта должен быть лидер, команда, ресурсы. Основная тематика проектов в 2021 году:– технологические проекты, реализуемые в сферах передовых технологий, ориентированные на реализацию прорывных инновационных технологий и сервисов в разных областях и сферах применения, а также масштабирование их результатов;– проекты, ориентированные на улучшение качества социальных услуг и сервисов для граждан, на решение проблем, возникающих при прохождении людьми конкретных жизненных ситуаций в сферах государственных и муниципальных услуг, некоммерческого сектора, предусматривающих взаимодействие компании/организации и клиента; – проекты в сфере творческих (креативных) индустрий, направленные на развитие экосистемы креативных индустрий в России, включая подготовку кадров для креативных индустрий, популяризацию культурного наследия, развитие ремесел, вовлечение населения в креативную деятельность и реализацию творческих предпринимательских проектов, создание мультимедийного контента и творческих цифровых решений;– проекты, ориентированные на создание условий для доступного образования, профессиональной реализации и достойной жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья; – проекты, направленные на улучшение качества жизни и сохранение экономической активности граждан предпенсионного и пенсионного возраста, позволяющих реализовать возможности человека и удовлетворить потребности рынка услуг для пожилых людей;– проекты, ориентированные на улучшение качества среды на территориях разного типа, решение социально-экономических проблем в крупных и малых городах, сельских населенных пунктах; – проекты, целью которых является улучшение экологии, адаптация к изменениям климата, снижение углеродных и загрязняющих выбросов, повышение эффективности использования энергии и ресурсов, а также предотвращение утраты биоразнообразия и экосистемных функций для целей устойчивого развития "зеленой экономики" в регионах России; – проекты, направленные на сбор решений в индустрии гостеприимства, реализация которых позволит обеспечить опережающее развитие отрасли туризма в регионах России с целью увеличения вклада туризма в экономику, создания новых рабочих мест, формирования новых доступных возможностей для путешествий жителей страны.Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, цифровая платформа для работы с обращениями предпринимателей "За бизнес", программа "100 городских лидеров", платформа обмена практиками устойчивого развития "Смартека", сеть площадок "Точка кипения", модель повышения инновационной открытости крупных компаний, Университет 20.35 и платформа Национальной технологической инициативы и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, агентство стратегических инициатив (аси), россия