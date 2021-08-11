https://ria.ru/20210811/arganovskiy-1745399163.html

Юрист рассказал, какой срок грозит Навальному из-за нового обвинения

Юрист рассказал, какой срок грозит Навальному из-за нового обвинения - РИА Новости, 11.08.2021

Юрист рассказал, какой срок грозит Навальному из-за нового обвинения

Алексею Навальному, которого обвинили в создании НКО, посягающей на личность и права граждан, не грозит серьезное увеличение срока, если он будет приговорен к... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T20:35

2021-08-11T20:35

2021-08-11T20:38

происшествия

москва

дмитрий аграновский

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Алексею Навальному, которого обвинили в создании НКО, посягающей на личность и права граждан, не грозит серьезное увеличение срока, если он будет приговорен к реальному лишению свободы по новому делу, считает юрист Дмитрий Аграновский.СК сообщил в среду, что Навальному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 239 УК РФ, максимальная санкция по которой - до трех лет колонии. Новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года."По совокупности приговоров, как правило, наказания не будут сложены в полном объеме. Например, если по первому приговору человек получил три года, по второму также три, по совокупности он может получить три года и три месяца. В этом смысле практика сложения приговоров в России не является жестокой", - сказал Аграновский.По его словам, постановка вопроса, которую предложил СК, "на первый взгляд кажется правомерной".На этом этапе новое дело никак не скажется на Навальном как на заключенном, полагает он. "Пока что он является обвиняемым, соответственно, его статус никак не поменяется, дополнительные ограничения в колонии ему не грозят. В то же время наверняка на какое-то время его этапируют в Москву, чтобы участвовать в предварительном расследовании. Хотя и не исключено, что следователи будут приезжать к нему в колонию", - заключил юрист.Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант в свою очередь отметил, что СК в последнее время стал чаще обращаться к этой уголовной статье, она перестает быть "экзотической".По его словам, так было после митинга в Магасе против соглашения о границе Ингушетии с Чечней, когда ингушскому старейшине предъявили обвинение по этой статье."Теперь это же, причем, судя по релизу СК, в очень похожих формулировках, сделано в отношении Навального", - утверждает собеседник агентства.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210810/delo-1745158558.html

https://ria.ru/20210801/otravlenie-1743868098.html

https://ria.ru/20210726/roskomnadzor-1742946429.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, дмитрий аграновский, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный, россия