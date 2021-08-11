20:35 11.08.2021 (обновлено: 20:38 11.08.2021)
Юрист рассказал, какой срок грозит Навальному из-за нового обвинения
Юрист Аргановский: Навальному не грозит серьезное увеличение текущего срока
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Алексею Навальному, которого обвинили в создании НКО, посягающей на личность и права граждан, не грозит серьезное увеличение срока, если он будет приговорен к реальному лишению свободы по новому делу, считает юрист Дмитрий Аграновский.
СК сообщил в среду, что Навальному предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 239 УК РФ, максимальная санкция по которой - до трех лет колонии. Новое обвинение связано с публичными призывами выходить на несогласованные акции в январе 2021 года.
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"По совокупности приговоров, как правило, наказания не будут сложены в полном объеме. Например, если по первому приговору человек получил три года, по второму также три, по совокупности он может получить три года и три месяца. В этом смысле практика сложения приговоров в России не является жестокой", - сказал Аграновский.
По его словам, постановка вопроса, которую предложил СК, "на первый взгляд кажется правомерной".
"Другой вопрос – как они это обосновывают и будут обосновывать, статья все-таки серьезная, предусматривает до трех лет лишения свободы. Практика этой статьи такова, что часто она применялась к лидерам тоталитарных религиозных сект. У меня в адвокатской практике были "политически несдержанные" подзащитные, они и люди с похожей судьбой ранее с данной статьей не сталкивались", - добавил Аграновский.
На этом этапе новое дело никак не скажется на Навальном как на заключенном, полагает он. "Пока что он является обвиняемым, соответственно, его статус никак не поменяется, дополнительные ограничения в колонии ему не грозят. В то же время наверняка на какое-то время его этапируют в Москву, чтобы участвовать в предварительном расследовании. Хотя и не исключено, что следователи будут приезжать к нему в колонию", - заключил юрист.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант в свою очередь отметил, что СК в последнее время стал чаще обращаться к этой уголовной статье, она перестает быть "экзотической".
"До недавнего времени она применялась редко по отношению к создателям и руководителям различных сект, пропагандировавших и практиковавших насильственные действия. Однако с недавнего времени ситуация изменилась", - сказал РИА Новости Клювгант, уточнив, что статья стала появляться в делах в отношении представителей НКО.
По его словам, так было после митинга в Магасе против соглашения о границе Ингушетии с Чечней, когда ингушскому старейшине предъявили обвинение по этой статье.
"Теперь это же, причем, судя по релизу СК, в очень похожих формулировках, сделано в отношении Навального", - утверждает собеседник агентства.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.