https://ria.ru/20210811/alzhir-1745337736.html
Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65
Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65 - РИА Новости, 11.08.2021
Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65
Число жертв лесных пожаров в Алжире достигло 65, среди погибших военнослужащие и гражданские лица, сообщает в среду национальное телевидение страны. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:28
2021-08-11T14:28
2021-08-11T14:28
в мире
происшествия
алжир (республика)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/16759/35/167593547_0:0:2023:1138_1920x0_80_0_0_b9d7f2d687a44109ce8105b59fa5947f.jpg
КАИР, 11 авг - РИА Новости. Число жертв лесных пожаров в Алжире достигло 65, среди погибших военнослужащие и гражданские лица, сообщает в среду национальное телевидение страны.Во вторник вечером премьер-министр Алжира Айман бен Абдуррахман сообщил, что жертвами пожаров в горной местности страны стали 42 человека. В тот же день минобороны Алжира заявило о том, что 18 военнослужащих погибли, пытаясь потушить лесные пожары и спасти людей, окруженных огнем в горных деревнях провинции Тизи-Узу."Жертвами лесных пожаров стали 65 человек, 28 из них военнослужащие, 37 человек из гражданского населения. Большинство жертв – в провинции Тизи-Узу", - сообщает госканал.
алжир (республика)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/16759/35/167593547_0:0:2023:1518_1920x0_80_0_0_0383e50d573dc206170d41ec10b3e2ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, алжир (республика)
Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65
СМИ: число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65 человек
КАИР, 11 авг - РИА Новости.
Число жертв лесных пожаров в Алжире
достигло 65, среди погибших военнослужащие и гражданские лица, сообщает
в среду национальное телевидение страны.
Во вторник вечером премьер-министр Алжира Айман бен Абдуррахман сообщил, что жертвами пожаров в горной местности страны стали 42 человека. В тот же день минобороны Алжира заявило о том, что 18 военнослужащих погибли, пытаясь потушить лесные пожары и спасти людей, окруженных огнем в горных деревнях провинции Тизи-Узу.
"Жертвами лесных пожаров стали 65 человек, 28 из них военнослужащие, 37 человек из гражданского населения. Большинство жертв – в провинции Тизи-Узу", - сообщает госканал.