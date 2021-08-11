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Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65

Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65 - РИА Новости, 11.08.2021

Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65

Число жертв лесных пожаров в Алжире достигло 65, среди погибших военнослужащие и гражданские лица, сообщает в среду национальное телевидение страны. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:28

2021-08-11T14:28

2021-08-11T14:28

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алжир (республика)

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КАИР, 11 авг - РИА Новости. Число жертв лесных пожаров в Алжире достигло 65, среди погибших военнослужащие и гражданские лица, сообщает в среду национальное телевидение страны.Во вторник вечером премьер-министр Алжира Айман бен Абдуррахман сообщил, что жертвами пожаров в горной местности страны стали 42 человека. В тот же день минобороны Алжира заявило о том, что 18 военнослужащих погибли, пытаясь потушить лесные пожары и спасти людей, окруженных огнем в горных деревнях провинции Тизи-Узу."Жертвами лесных пожаров стали 65 человек, 28 из них военнослужащие, 37 человек из гражданского населения. Большинство жертв – в провинции Тизи-Узу", - сообщает госканал.

алжир (республика)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, алжир (республика)