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Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65
Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65 - РИА Новости, 11.08.2021
Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65
Число жертв лесных пожаров в Алжире достигло 65, среди погибших военнослужащие и гражданские лица, сообщает в среду национальное телевидение страны. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:28
2021-08-11T14:28
в мире
происшествия
алжир (республика)
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КАИР, 11 авг - РИА Новости. Число жертв лесных пожаров в Алжире достигло 65, среди погибших военнослужащие и гражданские лица, сообщает в среду национальное телевидение страны.Во вторник вечером премьер-министр Алжира Айман бен Абдуррахман сообщил, что жертвами пожаров в горной местности страны стали 42 человека. В тот же день минобороны Алжира заявило о том, что 18 военнослужащих погибли, пытаясь потушить лесные пожары и спасти людей, окруженных огнем в горных деревнях провинции Тизи-Узу."Жертвами лесных пожаров стали 65 человек, 28 из них военнослужащие, 37 человек из гражданского населения. Большинство жертв – в провинции Тизи-Узу", - сообщает госканал.
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в мире, происшествия, алжир (республика)
14:28 11.08.2021
 
Число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65

СМИ: число жертв лесных пожаров в Алжире выросло до 65 человек

© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Первенцев
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КАИР, 11 авг - РИА Новости. Число жертв лесных пожаров в Алжире достигло 65, среди погибших военнослужащие и гражданские лица, сообщает в среду национальное телевидение страны.
Во вторник вечером премьер-министр Алжира Айман бен Абдуррахман сообщил, что жертвами пожаров в горной местности страны стали 42 человека. В тот же день минобороны Алжира заявило о том, что 18 военнослужащих погибли, пытаясь потушить лесные пожары и спасти людей, окруженных огнем в горных деревнях провинции Тизи-Узу.
"Жертвами лесных пожаров стали 65 человек, 28 из них военнослужащие, 37 человек из гражданского населения. Большинство жертв – в провинции Тизи-Узу", - сообщает госканал.
 
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