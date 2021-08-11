https://ria.ru/20210811/alabay-1745371718.html
Калининградец "наказывал" соседского пса за лай, стреляя в него из винтовки
Калининградец "наказывал" соседского пса за лай, стреляя в него из винтовки - РИА Новости, 11.08.2021
Калининградец "наказывал" соседского пса за лай, стреляя в него из винтовки
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Зеленоградского района Калининградской области, который в течение нескольких месяцев периодически... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:24
2021-08-11T17:24
2021-08-11T17:24
происшествия
зеленоградский район
калининградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КАЛИНИНГРАД, 11 авг - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Зеленоградского района Калининградской области, который в течение нескольких месяцев периодически "наказывал" соседского алабая за громкий лай, стреляя в него из пневматической винтовки, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.В полицию обратилась хозяйка животного. Женщина обнаружила, что собака ранена и отвезла её в ветеринарную клинику. Алабай остался жив, врачам удалось извлечь пулю, но рентгеновский снимок показал, что в теле животного есть еще как минимум шесть пуль. Ветеринары решили их не удалять, поскольку они уже "вросли" в тело."Выяснилось, что собака служила живой мишенью для 56-летнего местного жителя. По предварительным данным, с конца мая мужчина периодически "наказывал" пса из-за громкого лая, стреляя в животное из окна своего дома. Так как пули мелкие, видимых повреждений на теле собаки они почти не оставляли", - сообщили в УМВД.Полицейские изъяли винтовку. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным.
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зеленоградский район
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происшествия, зеленоградский район, калининградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Калининградец "наказывал" соседского пса за лай, стреляя в него из винтовки
Возбуждено дело против калининградца, стрелявшего по соседскому алабаю из-за громкого лая