https://ria.ru/20210811/aktsiya-1745360660.html

Почти 6,5 тысяч вологжан приняли участие в акции "Шаг к здоровью"

Почти 6,5 тысяч вологжан приняли участие в акции "Шаг к здоровью" - РИА Новости, 11.08.2021

Почти 6,5 тысяч вологжан приняли участие в акции "Шаг к здоровью"

Около 6,5 тысяч жителей Вологодской области приняли участие в акции "Шаг к здоровью", что позволило им проверить давление, уровень глюкозы и холестерина в... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:29

2021-08-11T16:29

2021-08-11T16:29

вологодская область

общество

вологодская область

великий устюг

череповец

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 11 авг – РИА Новости. Около 6,5 тысяч жителей Вологодской области приняли участие в акции "Шаг к здоровью", что позволило им проверить давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить рост и вес, получить необходимые консультации от врачей, сообщил РИА Новости председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.Луценко подчеркнул, что с инициативой реализовать акцию по организации доступной медпомощи выступили депутаты фракции "Единая Россия". Акция "Шаг к здоровью" стартовала 1 июля. Консультативно - диагностические пункты были открыты в Вологде, Череповце, Соколе и Великом Устюге."Главная задача проекта – дать вологжанам возможность без очередей проверить собственное здоровье, сформировать правильный образ жизни. С начала пандемии в большинстве медицинских учреждений действуют ограничения, которые сказываются на оперативности предоставления медицинской помощи. Поэтому депутаты фракции "Единая Россия" вышли с инициативой реализовать акцию по организации доступной медпомощи. Проект позволил почти 6,5 тысяч вологжан быстро и недалеко от дома проверить давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить рост и вес, получить необходимые консультации", - пояснил спикер регионального парламента.Помогали вологжанам медработники Вологодских городских поликлиник N1, N2, N3 и Вологодской городской больницы N2, Череповецких городских поликлиник N1, N2, N7 и Череповецкой городской больницы, Сокольской и Великоустюгской ЦРБ.Специалисты работали в основном по вечерам в специальных шатрах. Их расположение регулярно менялось. Такая система позволила увеличить охват людей, получивших необходимую помощь."Активнее всего участие в акции "Шаг к здоровью" принимали череповчане. Больше 3,5 тысяч жителей города металлургов обратились к специалистам", - отметил Луценко.

https://ria.ru/20210723/lutsenko-1742499881.html

вологодская область

великий устюг

череповец

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общество, вологодская область, великий устюг, череповец, андрей луценко