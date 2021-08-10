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Жириновский призвал изменить политику России по отношению к странам-соседям
Жириновский призвал изменить политику России по отношению к странам-соседям - РИА Новости, 10.08.2021
Жириновский призвал изменить политику России по отношению к странам-соседям
Соседние страны пользуются богатствами России, ей нужно менять политику по отношению к ним, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T13:25
2021-08-10T13:25
2021-08-10T13:25
политика
владимир жириновский
лдпр
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Соседние страны пользуются богатствами России, ей нужно менять политику по отношению к ним, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Во вторник на "встрече с гражданами" у посольства Киргизии в Москве он заявил, что РФ тратит большие деньги и ресурсы на соседние государства, а Белоруссия, Украина, страны Средней Азии "пользуются богатствами России".По мнению Жириновского, стоит изменить политику России в этом отношении: ей не нужны союзные государства, "им (соседям – ред.) нужно самим было проситься в состав России".
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политика, владимир жириновский, лдпр, россия
Жириновский призвал изменить политику России по отношению к странам-соседям
Лидер ЛДПР Жириновский: соседние страны пользуются Россией, вместо того чтобы проситься в ее состав