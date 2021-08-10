https://ria.ru/20210810/zhirinovskiy-1745177795.html

Жириновский призвал изменить политику России по отношению к странам-соседям

Жириновский призвал изменить политику России по отношению к странам-соседям - РИА Новости, 10.08.2021

Жириновский призвал изменить политику России по отношению к странам-соседям

Соседние страны пользуются богатствами России, ей нужно менять политику по отношению к ним, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T13:25

2021-08-10T13:25

2021-08-10T13:25

политика

владимир жириновский

лдпр

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Соседние страны пользуются богатствами России, ей нужно менять политику по отношению к ним, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Во вторник на "встрече с гражданами" у посольства Киргизии в Москве он заявил, что РФ тратит большие деньги и ресурсы на соседние государства, а Белоруссия, Украина, страны Средней Азии "пользуются богатствами России".По мнению Жириновского, стоит изменить политику России в этом отношении: ей не нужны союзные государства, "им (соседям – ред.) нужно самим было проситься в состав России".

https://ria.ru/20210722/russkie-1742376548.html

россия

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2021

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политика, владимир жириновский, лдпр, россия