https://ria.ru/20210810/zasurskiy-1745242133.html
Церемонию захоронения праха Засурского перенесли на сентябрь
Церемонию захоронения праха Засурского перенесли на сентябрь - РИА Новости, 10.08.2021
Церемонию захоронения праха Засурского перенесли на сентябрь
Захоронение праха президента факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского переносится на сентябрь, заявил РИА Новости его сын Иван... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:49
2021-08-10T17:49
2021-08-10T17:49
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Захоронение праха президента факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского переносится на сентябрь, заявил РИА Новости его сын Иван Засурский."Завтра ничего не будет, переносится на сентябрь", - сказал он.Ясен Засурский умер 1 августа на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на журфаке со дня его основания. Засурский родился в 1929 году в Москве. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета. Во вторник во дворе журфака прошло прощание с ним.Засурский был награжден двумя орденами "Знак Почета" (1960, 1976), орденом Трудового Красного Знамени (1980), Золотой медалью ЮНЕСКО Махатмы Ганди, также российскими и зарубежными медалями. Дважды был лауреатом Ломоносовской премии.Указом президента России 29 октября 1999 года за большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной журналистики Засурский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Также являлся лауреатом премии правительства РФ 2005 года в области печатных средств массовой информации, в 2006 году - лауреатом премии поощрения высших достижений литературы и искусства "Триумф".Гражданская панихида и отпевание в силу эпидемиологических ограничений прошли в Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ в кругу родственников и самых близких людей Засурского.После отпевания во дворе факультета состоялось публичное прощание и возложение цветов к гробу Засурского. Среди возложенных венков композиции от администрации президента, Союза журналистов России, ректора МГУ, студентов и педагогов.
https://ria.ru/20210804/zasurskiy-1744333620.html
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общество, москва, иван засурский, ясен засурский, россия
Церемонию захоронения праха Засурского перенесли на сентябрь
Сын умершего президента журфака МГУ Засурского: захоронение праха отца переносится на сентябрь
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Захоронение праха президента факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясена Засурского
переносится на сентябрь, заявил РИА Новости его сын Иван Засурский
.
"Завтра ничего не будет, переносится на сентябрь", - сказал он.
Ясен Засурский умер 1 августа на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на журфаке со дня его основания. Засурский родился в 1929 году в Москве
. Более 40 лет (1965-2007) Засурский являлся деканом факультета. Во вторник во дворе журфака прошло прощание с ним.
Засурский был награжден двумя орденами "Знак Почета" (1960, 1976), орденом Трудового Красного Знамени (1980), Золотой медалью ЮНЕСКО Махатмы Ганди
, также российскими и зарубежными медалями. Дважды был лауреатом Ломоносовской премии.
Указом президента России 29 октября 1999 года за большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной журналистики Засурский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Также являлся лауреатом премии правительства РФ 2005 года в области печатных средств массовой информации, в 2006 году - лауреатом премии поощрения высших достижений литературы и искусства "Триумф".
Гражданская панихида и отпевание в силу эпидемиологических ограничений прошли в Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ в кругу родственников и самых близких людей Засурского.
После отпевания во дворе факультета состоялось публичное прощание и возложение цветов к гробу Засурского. Среди возложенных венков композиции от администрации президента, Союза журналистов России, ректора МГУ, студентов и педагогов.