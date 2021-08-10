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В Госдуму внесли проект о работе свободной экономической зоны в Крыму

В Госдуму внесли проект о работе свободной экономической зоны в Крыму - РИА Новости, 10.08.2021

В Госдуму внесли проект о работе свободной экономической зоны в Крыму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении требований к участникам свободной экономической зоны в Крыму, он доступен в электронной базе данных... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:18

2021-08-10T19:18

2021-08-10T19:18

экономика

севастополь

республика крым

госдума рф

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении требований к участникам свободной экономической зоны в Крыму, он доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.Проект закона был разработан в соответствии с поручением министра финансов Антона Силуанова и направлен на совершенствование законодательства в сфере функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, отмечается в пояснительной записке к нему.В целях обеспечения оперативного решения на региональном уровне вопросов, связанных с приоритетным развитием отдельных отраслей экономики, законопроектом предлагается предусмотреть возможность ограничений на отдельные виды деятельности участников свободной экономической зоны в Крыму на основании решения органа власти региона.В связи с нововведениями объем капитальных вложений в первые три года реализации инвестиционного проекта для участников свободной экономической зоны должен составить не менее 60 миллионов рублей, а для субъектов малого и среднего предпринимательства – не менее 6 миллионов рублей.Законопроектом также предусмотрены нормы, обеспечивающие мониторинг выполнения участником СЭЗ условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне.

https://ria.ru/20210801/krym-1743859278.html

севастополь

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, севастополь, республика крым, госдума рф, антон силуанов, россия