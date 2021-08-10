18:49 10.08.2021 (обновлено: 20:11 10.08.2021)
СК задержал главврача больницы во Владикавказе
Главврача владикавказской больницы Плиева задержали после гибели девяти пациентов
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи задержали главврача владикавказской больницы, где накануне из-за поломки кислородной системы погибли девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Северной Осетии.
В ближайшее время ведомство будет ходатайствовать об аресте 58-летнего медика.
Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за произошедшее. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК.
Согласно информации на официальном сайте медучреждения, пост главного врача занимает Владимир Плиев. По данным Минздрава республики, он заступил на эту должность в марте 2021 года.
Плиев родился в 1963 году. В 1986-м окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию. Около десяти лет работал главным врачом Нахабинской городской больницы Красногорского муниципального района Подмосковья.
Плиев родился в 1963 году. В 1986-м окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию. Около десяти лет работал главным врачом Нахабинской городской больницы Красногорского муниципального района Подмосковья.
В понедельник вечером в Республиканской клинической больнице скорой помощи произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, где находились пациенты на ИВЛ. В результате погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.
Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора. Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
По словам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, причиной аварии в больнице во Владикавказе стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Во время проверки правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, рассказал глава региона Сергей Меняйло.
Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.