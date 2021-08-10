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СК задержал главврача больницы во Владикавказе
СК задержал главврача больницы во Владикавказе - РИА Новости, 10.08.2021
СК задержал главврача больницы во Владикавказе
Следователи задержали главврача владикавказской больницы, где накануне из-за поломки кислородной системы погибли девять человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T18:49
2021-08-10T20:11
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице
ставропольский край
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи задержали главврача владикавказской больницы, где накануне из-за поломки кислородной системы погибли девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Северной Осетии.В ближайшее время ведомство будет ходатайствовать об аресте 58-летнего медика.Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за произошедшее. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК.Согласно информации на официальном сайте медучреждения, пост главного врача занимает Владимир Плиев. По данным Минздрава республики, он заступил на эту должность в марте 2021 года.Плиев родился в 1963 году. В 1986-м окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию. Около десяти лет работал главным врачом Нахабинской городской больницы Красногорского муниципального района Подмосковья.В понедельник вечером в Республиканской клинической больнице скорой помощи произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, где находились пациенты на ИВЛ. В результате погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора. Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.По словам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, причиной аварии в больнице во Владикавказе стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Во время проверки правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, рассказал глава региона Сергей Меняйло.Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745247010.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/vladikavkaz-1745175122.html
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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), прорыв кислородной трубы во владикавказской больнице, ставропольский край, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
18:49 10.08.2021 (обновлено: 20:11 10.08.2021)
 
СК задержал главврача больницы во Владикавказе

Главврача владикавказской больницы Плиева задержали после гибели девяти пациентов

© Фото : 15-Й РЕГИОНВладимир Плиев
Владимир Плиев - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : 15-Й РЕГИОН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Следователи задержали главврача владикавказской больницы, где накануне из-за поломки кислородной системы погибли девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Северной Осетии.
В ближайшее время ведомство будет ходатайствовать об аресте 58-летнего медика.
Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за произошедшее. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК.
Согласно информации на официальном сайте медучреждения, пост главного врача занимает Владимир Плиев. По данным Минздрава республики, он заступил на эту должность в марте 2021 года.

Плиев родился в 1963 году. В 1986-м окончил Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию. Около десяти лет работал главным врачом Нахабинской городской больницы Красногорского муниципального района Подмосковья.
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 18:30В России
Власти отчитались о "недоработках" в больнице во Владикавказе
В понедельник вечером в Республиканской клинической больнице скорой помощи произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, где находились пациенты на ИВЛ. В результате погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое; одну из двух новых смертей медики не связывают с аварией.
Во Владикавказ направили группу анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава и специалистов Росздравнадзора. Ночью в республику прибыли машины с газом: три тонны привезли из Кабардино-Балкарии, четыре — из Ставропольского края и восемь — из Краснодара, еще тонну отправили с аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
По словам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева, причиной аварии в больнице во Владикавказе стал сбой в работе системы кислородного обеспечения. Во время проверки правоохранительные органы выявили в больнице и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц, рассказал глава региона Сергей Меняйло.
Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сотрудник СК на месте происшествия на территории клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 13:06В России
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ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)Прорыв кислородной трубы во владикавказской больницеСтавропольский крайФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
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