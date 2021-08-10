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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210810/zabolevshie-1745189398.html
Власти двух регионов назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации
Власти двух регионов назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации - РИА Новости, 10.08.2021
Власти двух регионов назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации
В Курской области после начала массовой вакцинации выявили 914 случаев COVID-19 у тех, кто полностью сделал прививку. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:28
2021-08-10T14:28
распространение коронавируса
общество
челябинская область
курская область
воз
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Курской области после начала массовой вакцинации выявили 914 случаев COVID-19 у тех, кто полностью сделал прививку."Это 0,38% от общего их количества. Заболевание происходит тогда, когда иммунитет ещё не успел полностью сформироваться. Болеют привитые в большинстве случаев в лёгкой и бессимптомной форме, никто не был госпитализирован в реанимацию", — отметил заместитель губернатора области Андрей Белостоцкий.В областной администрации уточнили, что к 9 августа первым компонентов вакцины привились 316 899 человек, двумя — 238 210 жителей региона.В Челябинской области за минувшую неделю выявили 880 случаев COVID-19 у привитых. При этом большинство из них приходится на долю тех, кто сделал только первый укол."Большая часть заболела после первой аппликации в период до семи дней, и треть — после второй, но тоже до семи дней. Они есть и на госпитальных базах, те, кто был вакцинирован и заболел", — сказала первый замгубернатора региона Ирина Гехт.При этом она подчеркнула, что привитые гораздо легче переносят болезнь даже с большим поражением легких."Нет ни одного вакцинированного пациента в реанимации", — добавила Гехт.Всего за время эпидемии в России выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442, скончались, а 5 788 710 человек выздоровел.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 202,6 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 203,4 миллиона. Почти 4,3 миллиона пациентов не удалось спасти.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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челябинская область
курская область
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общество, челябинская область, курская область, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
14:28 10.08.2021
 
Власти двух регионов назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации

Власти Челябинской и Курской областей назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосетители в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Посетители в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Курской области после начала массовой вакцинации выявили 914 случаев COVID-19 у тех, кто полностью сделал прививку.
"Это 0,38% от общего их количества. Заболевание происходит тогда, когда иммунитет ещё не успел полностью сформироваться. Болеют привитые в большинстве случаев в лёгкой и бессимптомной форме, никто не был госпитализирован в реанимацию", — отметил заместитель губернатора области Андрей Белостоцкий.
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11:18Распространение коронавируса
В России за сутки выявили 21 378 случаев COVID-19
В областной администрации уточнили, что к 9 августа первым компонентов вакцины привились 316 899 человек, двумя — 238 210 жителей региона.
В Челябинской области за минувшую неделю выявили 880 случаев COVID-19 у привитых. При этом большинство из них приходится на долю тех, кто сделал только первый укол.
"Большая часть заболела после первой аппликации в период до семи дней, и треть — после второй, но тоже до семи дней. Они есть и на госпитальных базах, те, кто был вакцинирован и заболел", — сказала первый замгубернатора региона Ирина Гехт.
При этом она подчеркнула, что привитые гораздо легче переносят болезнь даже с большим поражением легких.
"Нет ни одного вакцинированного пациента в реанимации", — добавила Гехт.
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13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Всего за время эпидемии в России выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442, скончались, а 5 788 710 человек выздоровел.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 202,6 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 203,4 миллиона. Почти 4,3 миллиона пациентов не удалось спасти.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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Распространение коронавирусаОбществоЧелябинская областьКурская областьВОЗЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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