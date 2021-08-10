https://ria.ru/20210810/zabolevshie-1745189398.html

Власти двух регионов назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации

Власти двух регионов назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации - РИА Новости, 10.08.2021

Власти двух регионов назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации

В Курской области после начала массовой вакцинации выявили 914 случаев COVID-19 у тех, кто полностью сделал прививку. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:28

2021-08-10T14:28

2021-08-10T14:28

распространение коронавируса

общество

челябинская область

курская область

воз

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743444845_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b2461dfae15916bf0dc53e645f207be5.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В Курской области после начала массовой вакцинации выявили 914 случаев COVID-19 у тех, кто полностью сделал прививку."Это 0,38% от общего их количества. Заболевание происходит тогда, когда иммунитет ещё не успел полностью сформироваться. Болеют привитые в большинстве случаев в лёгкой и бессимптомной форме, никто не был госпитализирован в реанимацию", — отметил заместитель губернатора области Андрей Белостоцкий.В областной администрации уточнили, что к 9 августа первым компонентов вакцины привились 316 899 человек, двумя — 238 210 жителей региона.В Челябинской области за минувшую неделю выявили 880 случаев COVID-19 у привитых. При этом большинство из них приходится на долю тех, кто сделал только первый укол."Большая часть заболела после первой аппликации в период до семи дней, и треть — после второй, но тоже до семи дней. Они есть и на госпитальных базах, те, кто был вакцинирован и заболел", — сказала первый замгубернатора региона Ирина Гехт.При этом она подчеркнула, что привитые гораздо легче переносят болезнь даже с большим поражением легких."Нет ни одного вакцинированного пациента в реанимации", — добавила Гехт.Всего за время эпидемии в России выявили 6 491 288 заболевших, из них 166 442, скончались, а 5 788 710 человек выздоровел.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 202,6 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 203,4 миллиона. Почти 4,3 миллиона пациентов не удалось спасти.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210810/koronavirus-1745156672.html

челябинская область

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинская область, курская область, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19