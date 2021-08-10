https://ria.ru/20210810/yaponiya-1745127977.html

МИД осудил бездействие властей Японии во время акции у посольства России

МИД осудил бездействие властей Японии во время акции у посольства России - РИА Новости, 10.08.2021

МИД осудил бездействие властей Японии во время акции у посольства России

МИД России осудил бездействие официального Токио во время акции протеста, приуроченной к 76-й годовщине вступления СССР в войну против милитаристической Японии. РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T02:33

2021-08-10T02:33

2021-08-10T02:33

в мире

токио

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. МИД России осудил бездействие официального Токио во время акции протеста, приуроченной к 76-й годовщине вступления СССР в войну против милитаристической Японии.Мероприятие, организованное японскими ультраправыми организациями, состоялось у здания российского дипломатического представительства в Токио. Радикально настроенные участники акции скандировали лозунги с требованием вернуть "северные территории" – в Японии такое название принято для островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи."Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, свидетельствуют о нежелании официального Токио прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.Вступление СССР в войну с ЯпониейИз всей коалиции государств, развязавших Вторую мировую войну, после разгрома и капитуляции фашистской Германии в мае 1945 года продолжала борьбу только Япония.Еще на Тегеранской (1943) и Крымской (1945) конференциях руководителей трех союзных держав – СССР, Англии и США – было достигнуто соглашение о том, что Советский Союз после капитуляции Германии вступит в войну против Японии, которая держала свою Квантунскую армию на советских дальневосточных границах и вела войну с союзниками СССР – Англией и США.Девятого августа 1945 года Второй Дальневосточный фронт начал боевые действия против японской Маньчжурской армии (Маньчжурская операция).Вступление СССР в войну и разгром Квантунской армии ускорили безоговорочную капитуляцию Японии. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, приняв все требования Потсдамской декларации. Капитуляция Японии ознаменовала собой окончание Второй мировой войны.Ранее Федеральная служба безопасности России впервые рассекретила новые доказательства подготовки японских военных к войне с СССР. В частности, в условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году Япония обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах – железных дорогах, линиях связи, аэродромах, а также применять яды против советских военных. Как гласят документов, японцы в конце Второй мировой войны готовились применять изощренные пытки к военнопленным, для чего Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с описанием способов пыток.Российско-японские отношенияПо итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.Японская сторона их "северными территориями" и не признает российского суверенитета над ними.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210809/arkhivy-1745124076.html

https://ria.ru/20210808/dokumenty-1744926770.html

https://ria.ru/20210726/dogovor-1742894004.html

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в мире, токио, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия