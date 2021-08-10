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МИД осудил бездействие властей Японии во время акции у посольства России
МИД осудил бездействие властей Японии во время акции у посольства России - РИА Новости, 10.08.2021
МИД осудил бездействие властей Японии во время акции у посольства России
МИД России осудил бездействие официального Токио во время акции протеста, приуроченной к 76-й годовщине вступления СССР в войну против милитаристической Японии. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T02:33
2021-08-10T02:33
в мире
токио
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. МИД России осудил бездействие официального Токио во время акции протеста, приуроченной к 76-й годовщине вступления СССР в войну против милитаристической Японии.Мероприятие, организованное японскими ультраправыми организациями, состоялось у здания российского дипломатического представительства в Токио. Радикально настроенные участники акции скандировали лозунги с требованием вернуть "северные территории" – в Японии такое название принято для островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи."Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, свидетельствуют о нежелании официального Токио прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.Вступление СССР в войну с ЯпониейИз всей коалиции государств, развязавших Вторую мировую войну, после разгрома и капитуляции фашистской Германии в мае 1945 года продолжала борьбу только Япония.Еще на Тегеранской (1943) и Крымской (1945) конференциях руководителей трех союзных держав – СССР, Англии и США – было достигнуто соглашение о том, что Советский Союз после капитуляции Германии вступит в войну против Японии, которая держала свою Квантунскую армию на советских дальневосточных границах и вела войну с союзниками СССР – Англией и США.Девятого августа 1945 года Второй Дальневосточный фронт начал боевые действия против японской Маньчжурской армии (Маньчжурская операция).Вступление СССР в войну и разгром Квантунской армии ускорили безоговорочную капитуляцию Японии. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, приняв все требования Потсдамской декларации. Капитуляция Японии ознаменовала собой окончание Второй мировой войны.Ранее Федеральная служба безопасности России впервые рассекретила новые доказательства подготовки японских военных к войне с СССР. В частности, в условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году Япония обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах – железных дорогах, линиях связи, аэродромах, а также применять яды против советских военных. Как гласят документов, японцы в конце Второй мировой войны готовились применять изощренные пытки к военнопленным, для чего Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с описанием способов пыток.Российско-японские отношенияПо итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.Японская сторона их "северными территориями" и не признает российского суверенитета над ними.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210809/arkhivy-1745124076.html
https://ria.ru/20210808/dokumenty-1744926770.html
https://ria.ru/20210726/dogovor-1742894004.html
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в мире, токио, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
02:33 10.08.2021
 
МИД осудил бездействие властей Японии во время акции у посольства России

МИД осудил бездействие властей Японии во время акции протеста радикалов у посольства России в Токио

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. МИД России осудил бездействие официального Токио во время акции протеста, приуроченной к 76-й годовщине вступления СССР в войну против милитаристической Японии.
Мероприятие, организованное японскими ультраправыми организациями, состоялось у здания российского дипломатического представительства в Токио. Радикально настроенные участники акции скандировали лозунги с требованием вернуть "северные территории" – в Японии такое название принято для островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
"Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, свидетельствуют о нежелании официального Токио прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Наступательная операция советских войск против Квантунской армии - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
Вчера, 23:44
В СПЧ прокомментировали раскрытие архивов о планах Японии в войне с СССР

Вступление СССР в войну с Японией

Из всей коалиции государств, развязавших Вторую мировую войну, после разгрома и капитуляции фашистской Германии в мае 1945 года продолжала борьбу только Япония.
Еще на Тегеранской (1943) и Крымской (1945) конференциях руководителей трех союзных держав – СССР, Англии и США – было достигнуто соглашение о том, что Советский Союз после капитуляции Германии вступит в войну против Японии, которая держала свою Квантунскую армию на советских дальневосточных границах и вела войну с союзниками СССР – Англией и США.
Девятого августа 1945 года Второй Дальневосточный фронт начал боевые действия против японской Маньчжурской армии (Маньчжурская операция).
Вступление СССР в войну и разгром Квантунской армии ускорили безоговорочную капитуляцию Японии. Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, приняв все требования Потсдамской декларации. Капитуляция Японии ознаменовала собой окончание Второй мировой войны.
Ранее Федеральная служба безопасности России впервые рассекретила новые доказательства подготовки японских военных к войне с СССР. В частности, в условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году Япония обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах – железных дорогах, линиях связи, аэродромах, а также применять яды против советских военных. Как гласят документов, японцы в конце Второй мировой войны готовились применять изощренные пытки к военнопленным, для чего Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с описанием способов пыток.
Советские воины рассматривают брошенный при отступлении японский флаг - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 14:08
Историк высказался о документах по подготовке Японии к войне с СССР

Российско-японские отношения

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.
Японская сторона их "северными территориями" и не признает российского суверенитета над ними.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Эксперт объяснил, почему затягивается заключение мирного договора с Японией
 
В миреТокиоЯпонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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