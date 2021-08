https://ria.ru/20210810/witcher-1745211653.html

В Сети опубликовали трейлер анимационного приквела "Ведьмака"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Netflix опубликовал на YouTube трейлер анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар волка" ("The Witcher: Nightmare of the Wolf"), сообщает Collider.Это приквел сериала с Генри Кавиллом в роли охотника на монстров Геральта. Проекты основаны на цикле книг Анджея Сапковского.Главный герой новой ленты — наставник Геральта, ведьмак Весемир. Он сражался с чудовищами за деньги, чтобы выбраться из нищеты. Однако сталкивается с призраками из своего прошлого, когда на одно из королевств напал очередной монстр. Картина выйдет на Netflix 23 августа 2021 года.

