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В Сети опубликовали трейлер анимационного приквела "Ведьмака"
В Сети опубликовали трейлер анимационного приквела "Ведьмака" - РИА Новости, 10.08.2021
В Сети опубликовали трейлер анимационного приквела "Ведьмака"
Netflix опубликовал на YouTube трейлер анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар волка" ("The Witcher: Nightmare of the Wolf"), сообщает Collider. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:34
2021-08-10T17:34
2021-08-10T17:35
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Netflix опубликовал на YouTube трейлер анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар волка" ("The Witcher: Nightmare of the Wolf"), сообщает Collider.Это приквел сериала с Генри Кавиллом в роли охотника на монстров Геральта. Проекты основаны на цикле книг Анджея Сапковского.Главный герой новой ленты — наставник Геральта, ведьмак Весемир. Он сражался с чудовищами за деньги, чтобы выбраться из нищеты. Однако сталкивается с призраками из своего прошлого, когда на одно из королевств напал очередной монстр. Картина выйдет на Netflix 23 августа 2021 года.
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новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл, netflix, что посмотреть