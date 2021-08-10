Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210810/witcher-1745211653.html
В Сети опубликовали трейлер анимационного приквела "Ведьмака"
В Сети опубликовали трейлер анимационного приквела "Ведьмака" - РИА Новости, 10.08.2021
В Сети опубликовали трейлер анимационного приквела "Ведьмака"
Netflix опубликовал на YouTube трейлер анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар волка" ("The Witcher: Nightmare of the Wolf"), сообщает Collider. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T17:34
2021-08-10T17:35
культура
новости культуры
кино и сериалы
генри кавилл
netflix
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745211491_82:0:1918:1033_1920x0_80_0_0_1d44ae2b6e335a373d390f0ba8a3499a.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Netflix опубликовал на YouTube трейлер анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар волка" ("The Witcher: Nightmare of the Wolf"), сообщает Collider.Это приквел сериала с Генри Кавиллом в роли охотника на монстров Геральта. Проекты основаны на цикле книг Анджея Сапковского.Главный герой новой ленты — наставник Геральта, ведьмак Весемир. Он сражался с чудовищами за деньги, чтобы выбраться из нищеты. Однако сталкивается с призраками из своего прошлого, когда на одно из королевств напал очередной монстр. Картина выйдет на Netflix 23 августа 2021 года.
https://ria.ru/20210715/cavill-1741366505.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745211491_312:0:1689:1033_1920x0_80_0_0_f8e3ec996f1c87fd4e37843e43ed7a4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл, netflix, что посмотреть
17:34 10.08.2021 (обновлено: 17:35 10.08.2021)
 

В Сети опубликовали трейлер анимационного приквела "Ведьмака"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Netflix опубликовал на YouTube трейлер анимационного фильма "Ведьмак: Кошмар волка" ("The Witcher: Nightmare of the Wolf"), сообщает Collider.
Это приквел сериала с Генри Кавиллом в роли охотника на монстров Геральта. Проекты основаны на цикле книг Анджея Сапковского.
Главный герой новой ленты — наставник Геральта, ведьмак Весемир. Он сражался с чудовищами за деньги, чтобы выбраться из нищеты. Однако сталкивается с призраками из своего прошлого, когда на одно из королевств напал очередной монстр.
Картина выйдет на Netflix 23 августа 2021 года.
Кадр из сериала Ведьмак
15 июля, 14:57Культура
Звезда "Ведьмака" будет искать подходящую жену
 
КультураНовости культурыКино и сериалыГенри КавиллNetflixчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Банкир рассказала, как частным инвесторам заработать на налоговых вычетах
07:03Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной серии провокаций
07:00В Китае канадца приговорили к 11 годам тюрьмы и депортации за шпионаж
06:19В Приангарье отец и сын на ходу незаметно открывали фуры и похищали груз
06:16Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал, как перенес прививку
06:05Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в августе
05:59В Красноярске произошло возгорание в здании телекомпании
05:31В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
05:20Пушков оценил назначение спецпосланника США по "Северному потоку — 2"
05:10В России снизился средний размер ипотеки
04:53Бывший тайфун "Лупит" подтопил пляжи на юго-востоке Приморья
04:15Эксперт назвала дополнительный фактор защиты карты от мошенников
04:10Украинцев предупредили об угрозе "ада" на Земле
03:31В российской армии до конца 2022 года появятся еще два вертолета Ми-38
03:18Специалист назвал функции смартфона, которые никому не нужны
03:13У Samsung обнаружили "потерю" половины переданных на утилизацию товаров
03:10Случайно убившего человека депутата Редькина отправили под домашний арест
03:07Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
03:05Диетолог рассказала, кому не надо есть дыни и арбузы
03:00Эксперты рассказали об опасностях на детских площадках
Лента новостейМолния