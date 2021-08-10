https://ria.ru/20210810/vzyatka-1745256970.html

Сотрудника Минпрома Ингушетии заподозрили в получении крупной взятки

Сотрудника Минпрома Ингушетии заподозрили в получении крупной взятки - РИА Новости, 10.08.2021

Сотрудника Минпрома Ингушетии заподозрили в получении крупной взятки

Следственные органы в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника республиканского министерства промышленности, подозреваемого в получении взятки... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T19:36

2021-08-10T19:36

2021-08-10T19:36

происшествия

взятка

республика ингушетия

следственный комитет россии (ск рф)

мвд по ингушетии

россия

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НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Следственные органы в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника республиканского министерства промышленности, подозреваемого в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, сообщает СУ СК РФ по региону."Сотрудниками МВД по Ингушетии выявлен факт получения 6 августа 2021 года работником министерства промышленности и цифрового развития республики через посредника в лице местной жительницы взятки в размере 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что деньги чиновник получил за принятие положительного решения о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы."Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20210810/vzyatka-1745248893.html

https://ria.ru/20210809/vzyatka-1745034274.html

республика ингушетия

россия

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происшествия, взятка, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), мвд по ингушетии, россия