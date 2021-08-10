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Сотрудника Минпрома Ингушетии заподозрили в получении крупной взятки
Сотрудника Минпрома Ингушетии заподозрили в получении крупной взятки - РИА Новости, 10.08.2021
Сотрудника Минпрома Ингушетии заподозрили в получении крупной взятки
Следственные органы в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника республиканского министерства промышленности, подозреваемого в получении взятки... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T19:36
2021-08-10T19:36
происшествия
взятка
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
мвд по ингушетии
россия
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НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Следственные органы в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника республиканского министерства промышленности, подозреваемого в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, сообщает СУ СК РФ по региону."Сотрудниками МВД по Ингушетии выявлен факт получения 6 августа 2021 года работником министерства промышленности и цифрового развития республики через посредника в лице местной жительницы взятки в размере 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что деньги чиновник получил за принятие положительного решения о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы."Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20210810/vzyatka-1745248893.html
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происшествия, взятка, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), мвд по ингушетии, россия
19:36 10.08.2021
 
Сотрудника Минпрома Ингушетии заподозрили в получении крупной взятки

СК: сотрудника Минпрома Ингушетии заподозрили в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Следственные органы в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника республиканского министерства промышленности, подозреваемого в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Сотрудниками МВД по Ингушетии выявлен факт получения 6 августа 2021 года работником министерства промышленности и цифрового развития республики через посредника в лице местной жительницы взятки в размере 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
Вчера, 18:42
В Дагестане чиновника приговорили к четырем годам колонии за взятку
Уточняется, что деньги чиновник получил за принятие положительного решения о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - отмечает ведомство.
Первый заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области, полковник юстиции Бусылко Михаил Вячеславович - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
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На Урале посадили бывших замглавы СУСК и зампрокурора за взятку
 
ПроисшествияВзяткаРеспублика ИнгушетияСледственный комитет России (СК РФ)МВД по ИнгушетииРоссия
 
 
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