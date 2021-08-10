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Выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2021 пройдет 7-11 сентября
Выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2021 пройдет 7-11 сентября - РИА Новости, 10.08.2021
Выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2021 пройдет 7-11 сентября
С 7 по 11 сентября 2021 года в Москве, в МВЦ Крокус Экспо состоится крупнейшая в России и Восточной Европе выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2021. РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T15:14
2021-08-10T16:20
пресс-релизы
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МОСКВА, 10 авг — Пресс-служба ООО "ITEMF Expo". С 7 по 11 сентября 2021 года в Москве, в МВЦ Крокус Экспо состоится крупнейшая в России и Восточной Европе выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2021.Новые модели коммерческих автомобилей представят ведущие отечественные и международные производители грузовиков всех сегментов, легких коммерческих автомобилей, автобусов, спецтехники, также в выставке примут участие ведущие производители прицепов и полуприцепов, комплектующих и запчастей.Откроет COMTRANS 2021 одно из ключевых событий практически всего автомобильного сообщества России - Церемония награждения победителей конкурса, учрежденного издательским домом "За рулём" - Гран-при "За рулём" в области коммерческих автомобилей.Церемония будет открыта для посещения всем гостям выставки и состоится 7 сентября в 11:00 на площадке COMTRANS Arena в зале 14.Победители будут выбраны в семи номинациях:С первого дня выставка будет сопровождаться масштабной 4-дневной программой деловых мероприятий, которая будет проходить на специализированной площадке COMTRANS Arena в рамках выставки COMTRANS 2021.Спикерами и модераторами выступят ведущие эксперты автомобильной индустрии и транспортной отрасли – руководители компаний-производителей, представители Минпромторга и Минтранса России, Правительства Москвы, а также специалисты других государственных организаций, аналитических компаний и профессиональных объединений.Будут затронуты наиболее актуальные темы, в том числе цифровая трансформация в сфере международных и внутрироссийских автоперевозок, влияние коронавирусной пандемии, использование водородного топлива на коммерческом транспорте, коммерческий транспорт на газомоторном топливе, введение нового утилизационного сбора и многое другое.Организаторы:Компания ITEMF Expo — совместное предприятие, созданное двумя крупнейшими международными выставочными организаторами - Мессе Франкфурт и Хайв Групп, в целях проведения выставок для автомобильной промышленности. В портфель компании входят выставки COMTRANS, MIMS Automechanika Moscow, Busworld Russia, конференция IMAF.Ассоциация ОАР – "Объединение автопроизводителей России" создана в 2003 году по инициативе ведущих российских производителей автомобилей. Ассоциация ОАР является членом Международной организации производителей автомобилей (OICA).Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
15:14 10.08.2021 (обновлено: 16:20 10.08.2021)
 

Выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2021 пройдет 7-11 сентября

© Фото : пресс-служба ООО "ITEMF Expo"Выставка коммерческих автомобилей COMTRANS
Выставка коммерческих автомобилей COMTRANS - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : пресс-служба ООО "ITEMF Expo"
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МОСКВА, 10 авг — Пресс-служба ООО "ITEMF Expo". С 7 по 11 сентября 2021 года в Москве, в МВЦ Крокус Экспо состоится крупнейшая в России и Восточной Европе выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2021.
Новые модели коммерческих автомобилей представят ведущие отечественные и международные производители грузовиков всех сегментов, легких коммерческих автомобилей, автобусов, спецтехники, также в выставке примут участие ведущие производители прицепов и полуприцепов, комплектующих и запчастей.
Откроет COMTRANS 2021 одно из ключевых событий практически всего автомобильного сообщества России - Церемония награждения победителей конкурса, учрежденного издательским домом "За рулём" - Гран-при "За рулём" в области коммерческих автомобилей.
Церемония будет открыта для посещения всем гостям выставки и состоится 7 сентября в 11:00 на площадке COMTRANS Arena в зале 14.
Победители будут выбраны в семи номинациях:
  • Легкие грузовики
  • Среднетоннажные грузовики
  • Тяжелые грузовики
  • Магистральные грузовики
  • Строительные грузовики
  • Автобусы малого и среднего класса
  • Автобусы большого класса
  • Полуприцепы
С первого дня выставка будет сопровождаться масштабной 4-дневной программой деловых мероприятий, которая будет проходить на специализированной площадке COMTRANS Arena в рамках выставки COMTRANS 2021.
Спикерами и модераторами выступят ведущие эксперты автомобильной индустрии и транспортной отрасли – руководители компаний-производителей, представители Минпромторга и Минтранса России, Правительства Москвы, а также специалисты других государственных организаций, аналитических компаний и профессиональных объединений.
Будут затронуты наиболее актуальные темы, в том числе цифровая трансформация в сфере международных и внутрироссийских автоперевозок, влияние коронавирусной пандемии, использование водородного топлива на коммерческом транспорте, коммерческий транспорт на газомоторном топливе, введение нового утилизационного сбора и многое другое.
Организаторы:
Компания ITEMF Expo — совместное предприятие, созданное двумя крупнейшими международными выставочными организаторами - Мессе Франкфурт и Хайв Групп, в целях проведения выставок для автомобильной промышленности. В портфель компании входят выставки COMTRANS, MIMS Automechanika Moscow, Busworld Russia, конференция IMAF.
Ассоциация ОАР – "Объединение автопроизводителей России" создана в 2003 году по инициативе ведущих российских производителей автомобилей. Ассоциация ОАР является членом Международной организации производителей автомобилей (OICA).
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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