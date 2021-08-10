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Глава ФНС призвал предоставлять налоговые вычеты автоматически
Глава ФНС призвал предоставлять налоговые вычеты автоматически - РИА Новости, 10.08.2021
Глава ФНС призвал предоставлять налоговые вычеты автоматически
Все налоговые вычеты в России должны предоставляться гражданам в упрощенном режиме, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T10:52
2021-08-10T10:52
2021-08-10T11:29
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Все налоговые вычеты в России должны предоставляться гражданам в упрощенном режиме, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным."Мы считаем, что все вычеты, которые фигурируют в Налоговом кодексе, нашим гражданам должны предоставляться в автоматическом м режиме. Мы разработали программу, по которой люди смогут как имущественные, так и социальные стандартные вычеты получать в автоматическом режиме", - заявил Егоров.ФНС, по его словам, уже представила эту программу министерству финансов и правительству РФ.Глава ведомства напомнил, что в мае текущего года в России заработал упрощенный порядок предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов для граждан. Теперь гражданам не нужно заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, – эту информацию в автоматическом режиме налоговики получают от банков, которые подключились к системе."Система запущена, у нас уже более 9 тысяч вычетов гражданам предоставлено. Мы будем линейку банков наращивать, потому что это обмен с банками, подключенными к этой системе. И таким образом люди без дополнительных каких-то перипетий, без сборов документов смогут эти вычеты получать", – сказал Егоров.
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общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
10:52 10.08.2021 (обновлено: 11:29 10.08.2021)
Глава ФНС призвал предоставлять налоговые вычеты автоматически
Глава ФНС Егоров: все налоговые вычеты должны предоставляться россиянам автоматически
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Все налоговые вычеты в России должны предоставляться гражданам в упрощенном режиме, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС
) Даниил Егоров
на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным
.
"Мы считаем, что все вычеты, которые фигурируют в Налоговом кодексе, нашим гражданам должны предоставляться в автоматическом м режиме. Мы разработали программу, по которой люди смогут как имущественные, так и социальные стандартные вычеты получать в автоматическом режиме", - заявил Егоров.
ФНС, по его словам, уже представила эту программу министерству финансов и правительству РФ.
Глава ведомства напомнил, что в мае текущего года в России заработал упрощенный порядок предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов для граждан. Теперь гражданам не нужно заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, – эту информацию в автоматическом режиме налоговики получают от банков, которые подключились к системе.
"Система запущена, у нас уже более 9 тысяч вычетов гражданам предоставлено. Мы будем линейку банков наращивать, потому что это обмен с банками, подключенными к этой системе. И таким образом люди без дополнительных каких-то перипетий, без сборов документов смогут эти вычеты получать", – сказал Егоров.