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Рязанская область
Рязанская область
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Любимов поручил обеспечить жителей Рязанской области чистой водой
Любимов поручил обеспечить жителей Рязанской области чистой водой - РИА Новости, 10.08.2021
Любимов поручил обеспечить жителей Рязанской области чистой водой
Власти в Рязанской области должны приложить все усилия, чтобы население региона в ближайшее время было обеспечено чистой водой, заявил во вторник губернатор... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T12:59
2021-08-10T12:59
рязанская область
общество
рязанская область
госдума рф
андрей макаров
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Власти в Рязанской области должны приложить все усилия, чтобы население региона в ближайшее время было обеспечено чистой водой, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на заседании облправительства.Губернатор отметил, что регион дополнительно получил 300 миллионов рублей на сбалансированность бюджета, во многом это произошло благодаря поддержке, которую оказывает депутат ГД от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров."Сейчас средства из федерального бюджета поступили, и теперь должны быть грамотно распределены на самые неотложные дела. В ходе выездных приемов, которые провели министерства в каждом районе, во время моих поездок, в рамках общения с рязанцами с использованием электронных ресурсов были определены первоочередные задачи. Их назвали сами люди", – сказал Любимов.По его словам, в соответствии с предложениями жителей муниципалитетов, дополнительные 200 миллионов рублей направляются на обеспечение населенных пунктов чистой питьевой водой. В муниципальных образованиях, где проблема стоит особенно остро, будет проведена модернизация систем водоснабжения и водоочистки. Еще 100 миллионов рублей пойдут на ремонт областных больниц и межмуниципальных медицинских центров и закупку необходимого оборудования.Любимов дал поручение руководителям министерства ТЭК и ЖКХ, министерства строительного комплекса и министерства здравоохранения оперативно провести всю необходимую подготовку и обеспечить качественное проведение работ. Общий контроль возложен на заместителя председателя правительства области Евгения Беленецкого."Надо сделать все, чтобы люди почувствовали улучшения, особенно в обеспечении чистой водой, уже в ближайшее время", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20210805/dogazifikatsiya-1744563831.html
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общество, рязанская область, госдума рф, андрей макаров, николай любимов
12:59 10.08.2021
 
Любимов поручил обеспечить жителей Рязанской области чистой водой

Губернатор Рязанской области Любимов: жители региона должны быть обеспечены чистой водой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Власти в Рязанской области должны приложить все усилия, чтобы население региона в ближайшее время было обеспечено чистой водой, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на заседании облправительства.
Губернатор отметил, что регион дополнительно получил 300 миллионов рублей на сбалансированность бюджета, во многом это произошло благодаря поддержке, которую оказывает депутат ГД от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
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По его словам, в соответствии с предложениями жителей муниципалитетов, дополнительные 200 миллионов рублей направляются на обеспечение населенных пунктов чистой питьевой водой. В муниципальных образованиях, где проблема стоит особенно остро, будет проведена модернизация систем водоснабжения и водоочистки. Еще 100 миллионов рублей пойдут на ремонт областных больниц и межмуниципальных медицинских центров и закупку необходимого оборудования.
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"Надо сделать все, чтобы люди почувствовали улучшения, особенно в обеспечении чистой водой, уже в ближайшее время", – отметил губернатор.
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Рязанская областьОбществоРязанская областьГосдума РФАндрей МакаровНиколай Любимов
 
 
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